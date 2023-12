Arisa, purtroppo ‘non ce l’ha fatta’: la tristezza nelle sue ultime parole | Nessuno voleva sentire questa notizia

Arisa non ha potuto non esternare la sua tristezza in merito a una notizia che è stata divulgata poco fa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e perché ha fatto sprofondare la cantante nel dispiacere più assoluto

Tutti sono concordi nel dire che Arisa sia una delle cantanti più meritevoli del mondo della musica italiana. Non a caso un personaggio di spicco come Cristiano Malgioglio ha sempre riferito di considerarla una delle migliori voci in assoluto. La stragrande maggioranza dei fan non può che dargli ragione.

Dopo l’esperienza ad Amici in qualità di maestra, adesso ha il ruolo di giudice nel programma canoro The Voice accanto a Clementino e Gigi D’Alessio. Come sempre riscuote un grande successo sia per la sua personalità che per la sua indiscussa professionalità.

Gli italiani hanno anche apprezzato il fatto che si sia messa alla prova in una delle precedenti edizioni di Ballando con le stelle. Con impegno e dedizione è riuscita a portare a casa la vittoria contando anche sul ballerino professionista Vito Coppola, con il quale ha avuto una relazione.

Le sue doti di ballerina le ha mostrate nel talent show di canale 5 cimentandosi in fantastiche performance con il maestro di ballo Raimondo Todaro. Di recente ha fatto uno strappo alla regola esternando un suo momento no su Instagram. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Attimi di tristezza per Arisa

Essendo un personaggio pubblico, Arisa tende sempre ad aggiornare il suo profilo social con scatti e video sia della quotidianità che del lavoro.

Stavolta si è lasciata andare in un momento di sconforto in seguito alla notizia inerente alla sua carriera di cantante. Chi la segue da sempre ancora stenta a credere a ciò che ha letto.

“Ne me frega parecchio”

In poche parole Arisa non è rientrata tra i 27 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo. È stato Amadeus in persona a dare la notizia al TG1 delle 13:30 di domenica 3 dicembre 2023. Stessa sorte è toccata anche a Fabio Ricci e Alessandra Drusian dei Jalisse che per la ventisettesima volta sono stati esclusi dall’evento canoro. A seguire hanno dovuto ingoiare il rospo Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo, gli Zero Assoluto e Alexia.

Non ce l’ha fatta neppure Ermal Meta, il quale nel 2018 aveva vinto con Fabrizio Moro proponendo il brano Non mi avete mai fatto niente. L’esclusione che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata quella di Al Bano.