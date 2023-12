La trasformazione di Greta Rossetti: com’era prima della chirurgia estetica | Acqua e sapone era un’altra donna

Greta Rossetti è una nuova concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Andando a sbirciare sui social, sono state trovate social del suo passato. Ecco com’è cambiata nel corso del tempo

Greta Rossetti è una giovane bellissima che si è fatta conoscere dal pubblico grazie al ruolo di tentatrice a Temptation Island dell’ultima edizione andata in onda quest’estate. Ha ottenuto visibilità perché si è avvicinata al fidanzato Mirko Brunetti. Insieme poi sono andati via mano nella mano dal villaggio.

Perla Vatiero, invece, ha dato una possibilità al tentatore Igor Zeetti per gettare le basi di una relazione, ma poi ha deciso di mettere la parola fine. Mirko non solo ha fatto un tatuaggio con Greta dopo un mese di frequentazione, ma ha anche conosciuto i suoi familiari. Ragion per cui la nuova coppia ha avuto delle critiche sul web.

Qualche settimana fa lui è diventato un concorrente ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini e spesso è intervenuta Greta per via della sua amicizia con Angelica Baraldi. Come se non bastasse è stata spesso menzionata Perla, la quale alla fin fine è entrata nella casa del Gf.

A quel punto Greta ha avuto un confronto con Mirko, in quanto ha deciso di lasciarlo perché stufa del suo comportamento ambiguo. A tal proposito Alfonso Signorini ha dato anche a lei la possibilità di mettersi in gioco. Sicuramente sarà una personalità che creerà tante dinamiche avvincenti. Proprio per questo motivo ha scatenato la curiosità della massa che è andata alla ricerca di alcuni scatti del passato e la differenza è a dir poco incredibile.

Greta Rossetti, uno scatto del passato

Greta, prima di entrare nella casa, aveva scritto su Instagram che non avrebbe avuto giorno giorno alcuni intenzioni di intromettersi tra Mirco e Perla, anche perché stesso lei ha notato dagli sguardi che sono ancora innamorati l’uno dell’altra. Inoltre si è scusata con Perla per i battibecchi avuti sui social dopo la fine di Temptation Island.

Qualcuno sta iniziando ad apprezzarla mentre altri sostengono che sia una strategia per accattivarsi gli italiani. A prescindere da questo particolare è più sempre un personaggio pubblico emergente, quindi era inevitabile scatenare la curiosità generale.

Il prima e il dopo di Greta

Lei in persona durante la diretta del sabato scorso ha riferito a Perla di aver fatto ricorso al filler alle labbra quando aveva 18 anni. Da allora non ha più fatto alcun ritocco perché le labbra non hanno mostrato alcun segno di cambiamento nel corso del tempo.

Come se non bastasse per l’ha criticata sostenendo che fa continui interventi e cure per risultare sempre impeccabile. Sarà così? Per il momento non è dato saperlo, però nonostante ciò in tanti concorderanno nel dire che sia una bellissima ragazza.