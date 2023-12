Michelle Hunziker, l’annuncio emozionante arriva d’improvviso: la famiglia si allarga

Michelle Hunziker è al settimo cielo perché la famiglia si è allargata. Ecco lo scatto che non lascia più alcun dubbio sulla notizia appena data

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità, ampiamente dimostrata al timone della conduzione del programma Michelle Impossible. Si è cimentata anche in fantastiche performance, in quanto quella che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata accanto all’ex marito Eros Ramazzotti.

Purtroppo dopo 10 anni di matrimonio si è separata Tomaso Trussardi, il padre di Sole e Celeste. Entrambi lo hanno comunicato attraverso la stampa e da allora le loro strade si sono le divise. Al compleanno di una delle figlie si sono mostrati in buoni rapporti, dimostrando così di dare priorità al benessere delle piccole. Sicuramente hanno dato un bell’esempio.

Dopo il matrimonio si è lasciata andare tra le braccia del dottore più affascinante d’Italia, nonché ex concorrente di un edizione passata del Grande Fratello. Lui è Giovanni Angiolini, con il quale è stata paparazzata l’estate scorsa in barca nelle splendide di acque della Sardegna. Una volta arrivato settembre è stata lei a mettere la parola fine.

Di recente è finita al centro del gossip per la nuova relazione con Alessandro Carollo, il fisioterapista dei vip. Dopo qualche mese di silenzio sono usciti allo scoperto avvalendosi dei rispettivi profili social. Ed è proprio grazie a Instagram che lei ha aggiornato i follower.

Splendida notizia data da Michelle Hunziker

“Sono molto presi, si frequentano in segreto da mesi…Sono già state fatte le presentazioni in famiglia e lui è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, con una carriera di successo che concedeva poco spazio ad altri impegni…è un uomo che ama l’avventura e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio”, ecco cosa è stato dichiarato nelle pagine della rivista Chi. Chi la segue fin dai suoi primi esordi in televisione ha ben compreso le intenzioni della Hunziker.

Dopo il matrimonio fallito e la relazione con Giovanni Angiolini terminata prima del previsto, era inevitabile assumere un atteggiamento più cauto stavolta. Adesso vive la relazione alla luce del sole e di recente ha dato affermato che la famiglia si è allargata. Imminente cicogna in arrivo? Andiamo a scoprire come stanno le cose.

“A casa Hunziker arriveranno questi angeli”

Da poche ore Michelle Hunziker ha condiviso una storia in cui parla dell’arrivo in casa di due splendidi cagnolini. Non è chiaro quando faranno i loro ingresso nella sua vita, ma saranno ben accolti.

È bello risaputo che l’amore di Michelle Hunziker per i nostri amici a quattro zampe. Sicuramente darà tanto amore anche a loro.