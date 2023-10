“Non chiamatela nonna, non le si addice proprio”: Michelle Hunziker bombardata di commenti | Cos’ha combinato con il piccolo Cesare

Michelle Hunziker, ” Non chiamatela nonna, non le si addice proprio”, la forte richiesta. Cosa ha fatto con Cesare.

Bella, bellissima, dotata di una fisicità spettacolare e di un fascino speciale. Così si potrebbe descrivere, e pure a buona ragione, la splendida Michelle Hunziker. Showgirl di successo, è anche una valente imprenditrice nel vasto quanto affascinante mondo del Beauty. Lei ama prendersi cura di se stessa, coccolandosi ogni giorno.

E lo fa anche facendo tanta attività sportiva, mantenendosi costantemente idratata, bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno, nonché sorseggiando tè e tisane. Lei insomma cerca di mantenere bello vivo il metabolismo, cercando anche di riposare le canoniche otto ore a notte. Certo, non è semplice farlo dal momento che è una donna molto impegnata.

E lo è non solo come immensa lavoratrice ma anche come mamma di ben 3 figlie e di nonna del piccolo Cesare. Il bimbo, che è davvero tanto piccino, è frutto dell'amore della sua figlia primogenita Aurora, che di cognome fa Ramazzotti, con il suo storico compagno Goffredo Cerza. E con loro, nonché con le figliolette Sole e Celeste, ha trascorso la sua estate da single.

Michelle Hunziker, ” Non chiamatela nonna”

Le bimbe sono nate nel corso del suo matrimonio, finito da poco più di un anno con Tomaso Trussardi, il primo per lui ma già il secondo per lei. I due ex sono rimasti in ottimi rapporti tant’è che in questi giorni hanno festeggiato insieme il compleanno di Sole. Lo stesso si può dire di lei con Eros, il suo primo marito, che come lei è diventato nonno per la prima volta grazie ad Aury.

Tempo fa dalle pagine di Chi il sempre accorto Alfonso Signorini aveva definito entrambi, quando la figlia era ancora in dolce attesa ma la notizia non era ufficiale, dei nonni rock. Una definizione che a quanto pare a loro piace molto ma che a qualcuno ha fatto storcere il naso. Difatti c’è chi sostiene che lei non debba nemmeno essere etichettata come nonna.

Lei troppo bella e giovane, non le si addice

“Non chiamatela nonna, non le si addice proprio”, si legge bello chiaro in un commento posto sotto la splendida galleria fotografica che appare sul Profilo Ufficiale Instagram di Verissimo ove la showgirl svizzera è stata di recente gradita ospite per parlare dei suoi nuovi progetti televisivi.

Ovviamente se l’utente ha dichiarato ciò è perché sembra impossibile che una donna così in forma, giovane e al top sia già diventata nonna. Dunque è da vedersi come un gran complimento. E di complimenti ne sono arrivati poi tanti altri per lei. Lei che ha saputo conquistare il cuore degli italiani anche con la sua dolcezza e innata solarità.

