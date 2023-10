Anna Moroni, senza mezzi termini sulla figlia della Clerici: “Ogni settimana quando vivevo a Roma…”

Anna Moroni, la splendida cuoca a ruota libera sulla figlia di Antonella Clerici. Cosa faceva ogni settimana per lei quando stava a Roma.

La Anna Moroni che di certo non ti aspetti. La cuoca, che è anche da anni e anni un volto televisivo molto apprezzato dagli italiani di ogni età, da molto tempo non la vediamo più operare in TV in compagnia di Antonella Clerici. Ciò ha rattristato i loro fan dal momento che lei due parevano decisamente molto unite e affiatate.

Diciamo che ai tempi de La Prova del cuoco, per il quale la conduttrice ha figurato pure nel ruolo di autrice, la Moroni era praticamente sempre presente. Ha disertato quando al suo timone è giunta Elisa Isoardi. Tuttavia quando poi la Clerici è tornata a farci compagnia con un altro programma di stampo culinario lei non è figurata tra i suoi affetti stabili.

Stiamo ovviamente parlando di E’ Sempre Mezzogiorno che va alla grandissima. In tempi assai recenti però la Moroni ha fatto una grandissima e inaspettata, quanto gradita sorpresa alla Clerici, piombandole in studio. Abbracci, dolci parole e commozione vera per entrambe. Dunque i rapporti tra di loro sono buoni. E in passato?

Anna Moroni senza mezzi termini sulla figlia della Clerici

Intendiamo, citando il passato, degli anni scorsi quando, come già accennato, la cuoca, che non è mai scomparsa del tutto dalla TV e tanto meno dai Social dove regala sovente interessanti e genuine ricette ai suoi estimatori, non ha più collaborato a stretto giro con Antonellina, come ama chiamarla lei.

Ciò ha lasciato il classico amaro in bocca ai più che hanno pure iniziato a sospettare che ci fosse stata qualche sonora litigata tra di loro che le avesse in qualche maniera allontanate. Fatto sta che ora Anna ha spifferato che cosa faceva lei quando era a Roma. Riguarda Maelle, l’unica figlia della conduttrice. Lei senza mezzi termini.

Che cosa faceva quando stava a Roma

In occasione del compleanno della ragazzina, che oggi è diventata una bellissima quattordicenne e ha iniziato a frequentare il Liceo Classico, essendo una grande studiosa, lei ha svuotato il sacco. Ha pubblicato una foto su Instagram dove ha mostrato un delizioso ciambellone. ” Per anni quando lavoravo a Roma ogni settimana le preparavo il suo ciambellone preferito che oggi è diventato quello di Maelle”.

Questa è stata la dolcissima rivelazione della cuoca che è vista dalla Clerici come una seconda mamma. E nel rilasciare questa parole ha donato al vasto popolo del Web la ricetta con tanto di ingredienti. Ha pure colto la palla al balzo per fare gli auguri alla ragazzina che sarà di certo stata felicissima di riceverli da parte di una persona a lei tanto cara.

