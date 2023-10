Aurora Ramazzotti mamma bis: è sogno ad occhi aperti | La reazione del compagno però non le è affatto piaciuta

Aurora Ramazzotti vorrebbe allargare la famiglia? Andiamo a scoprire come stanno le cose e qual è il pensiero del compagno Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo carico di gratificazione sia da un punto di vista professionale che privato. Con il tempo si è rimboccata le maniche eliminando definitivamente l’etichetta della “figlia di…”.

Infatti è riuscita a dimostrare il suo talento davanti alle telecamere e anche all’interno di studi radiofonici. Purtroppo non riceve solo consensi, ma anche critiche dai cosiddetti leoni da tastiera.

Per fortuna ha imparato a ignorare la negatività del web per potersi concentrare sugli obiettivi della sua vita. Qualsiasi cosa faccia non esita a condividerlo con chi la segue fin dai suoi primi esordi.

Da poco ha reso padre il compagno Goffredo Cerza di Cesare, un bambino a parer loro dolcissimo e tranquillo. I due stanno insieme da anni e pare che abbiano in mente di convolare a nozze. Al momento non si sa nulla sull’organizzazione e la data. Di recente hanno fatto delle dichiarazioni, ma quelle di Goffredo non sono passate inosservate riguardo la seconda paternità.

Imminente arrivo di una seconda cicogna per Aurora Ramazzotti?

Dopo la nascita del figlio lo scorso 30 marzo, Aurora e Goffredo hanno rilasciato la prima intervista di genitori al settimanale Gente. Durante una piacevole conversazione la neomamma ha voluto spiegare, senza tralasciare alcun dettaglio, cosa ha vissuto prima e dopo il parto.

Ci sono stati dei momenti non semplici, ma per fortuna ha potuto contare sull’affetto dei suoi familiari. I nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono al settimo cielo. Probabilmente lo saranno ancora di più con l’arrivo di una seconda cicogna. Ma si tratta di un fatto imminente? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

L’intervento di Goffredo non lascia dubbi

Aurora ha spiegato che ha dovuto fare un cesareo e per poi interrompere l’allattamento al piccolo. Come sempre le critiche sono dietro l’angolo, ma lei ormai sa gestire la situazione: “La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’idea che ogni madre dovrebbe decidere come partorire”.

Infine ha parlato della seconda maternità: “Cesare avrà un fratellino. Primo il secondo figlio, poi ne parliamo del matrimonio. Da un lato non vorrei troppo a distanza di età tra loro…Tutto dipende dal papà”. Goffredo è intervenuto: “Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai 3 ai 5 anni“.

