Samantha De Grenet col cuore in mano, la disgrazia è troppo grande da sopportare: “bambini portati via o uccisi”

Samantha De Grenet si è lasciata andare in uno sfogo sui social e le sue parole non sono passate inosservate. Ecco cosa ha argomentato tra le lacrime

Nata a Roma il 9 novembre 1970, Samantha De Grenet a 14 anni si è iscritta a un’agenzia di modelle perché notata da Riccardo Gay. Nel 1993 ha ottenuto il ruolo di inviata per la trasmissione televisiva Modapolis e anni dopo un ruolo nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà.

Nel 2002 ha condotto In Tour su Italia 1 e nel 2004 ha partecipato come concorrente al reality La talpa. Nel 2020 si è messa in gioco al Grande Fratello Vip 5 ed è stata eliminata a un passo dalla finale. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto non si tira mai indietro quando si tratta di affrontare delle sfide professionali.

Per quanto riguarda la vita privata è stata fidanzata con l’attore Leonardo Pieraccioni dal 1998 al 2000. Poi nel 2005 è convolata a nozze con l’ingegnere Luca Barbato che ha reso padre di Brando.

Essendo un personaggio pubblico, la De Grenet condivide tanto della quotidianità sui social. Non ha fatto eccezione nemmeno stavolta con uno sfogo inerente a quanto sta accadendo in terre lontane dall’Italia.

Samantha De Grenet non riesce a trattenere le lacrime

Sabato 7 ottobre 2023 l’organizzazione militare Hamas ha attaccato la Palestina mentre tante persone si stavano divertendo tra balli e canti. C’erano 3.000 giovani al rave party Festival Supernova di Re’im e al momento 260 sono stati i corpi ritrovati.

Il numero dei dispersi si aggira per ora intorno ai 750 e sta aumentando ogni secondo che passa. Per quanto riguarda gli ostaggi, non ci sono ancora delle trattative. Come molti, la De Grenet non è stata indifferente a ciò che sta accadendo.

“Assalita da momenti di tristezza”

“La vita va avanti…continueremo ognuno ad occuparci delle nostre cose, a lavorare, ad uscire con gli amici, a sorridere in famiglia…Ma non so voi, ma io vengo continuamente assalita da momenti di tristezza e mi viene da piangere ogni volta che penso a bambini portati via o uccisi”, ecco il toccante messaggio riportato nel post condiviso qualche ora fa.

Non sono mancati dei commenti carichi di tristezza e tensione emotiva come il seguente: “La tristezza immensa aumenta perché mi sento impotente di fronte a tanto dolore. I bambini, innocenti creature, quelle mamme e papà, quegli anziani inermi, nessuno di loro dovrebbe soffrire così tanto. Perché l’umano è tanto crudele?…Non lo capirò mai”.

