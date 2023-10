Uomini e Donne, Beatriz fa una brutta fine: “Fuori dal programma” | La redazione ora ha scoperto tutto

La corteggiatrice Beatriz non può più nascondersi, è stata colta in flagrante e il tutto è stato reso pubblico dalla redazione di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire cosa è successo

Uomini e Donne permette ai partecipanti sia del Trono Classico che del Trono Over di trovare l’anima gemella tra pari pretendenti. C’è chi riesce in questa impresa e chi deve ripetutamente mettersi alla prova. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tra queste persone possiamo menzionare Gemma Galgani, la quale dopo Giorgio Manetti ha avuto a che fare con cavalieri interessati per lo più alla visibilità. Non a caso mi deve spettatori sostengono che Maurizio non abbia alcun interesse per lei, dato che non si sta sbilanciando sulla loro conoscenza.

Per quanto riguarda il Trono Classico, della scorsa edizione l’unica tronista che sta portando avanti la love story è Lavinia Mauro con Alessio Corvino. I tronisti di quest’anno stanno portando avanti delle conoscenze tra mille dubbi.

Infatti Emanuela, dopo vari tentennamenti, ha eliminato il simpatico corteggiatore Michele. Brando e Cristian, invece, si sono contesi la bella Beatriz nel corso delle prime registrazioni. Adesso, però, potrebbero esserci delle novità dopo la segnalazione fatta dalla redazione del programma di Maria De Filippi.

Beatriz di Uomini e Donne non ha più scampo

Beatriz D’Orsi, vive a Milano, ha 25 anni e studia Scienze Politiche. In questi giorni è stato al centralino dell’attenzione perché ai tempi del Covid ha fatto un’affermazione inaspettata su UeD che le sta dando la popolarità: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi il rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”.

Sono trascorsi due anni da questo post e ora sì è proposta nei panni di corteggiatrice corteggiatrice. Sta facendo discutere per alcune esternazioni che ha fatto sul conto dei tronisti.

“Non è mai andato in esterna, ma sa benissimo”

Di recente nella pagina Instagram di Uomini e Donne è stato condiviso un video che propone uno spezzone di una delle precedenti puntate. Beatriz ha riferito che delle cose non sono andate in onda, ma che Cristian sa bene. Inoltre ha rincarato la dose: “Ieri Brando l’avrei distrutto…Io a differenza delle altre non ti sm…o anche ho tutte le carte in regola per farlo”.

Una conversazione che ha scatenato il web e i diretti interessati. Qualcuno ha ammesso di non averla mai vista di buon occhio, quindi ha fatto richiesta del suo allontanamento da UeD. Riuscirà a far ricredere sul suo conto, qualora ne avesse l’opportunità? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

© Riproduzione riservata