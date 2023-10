Santiago e Luna Marì, lasciati da soli: Belen fuggita via | Ecco che fine hanno fatto i figli

Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione perché pare che abbia lasciato i figli per andare via con Elio Lorenzoni. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose

Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Vanta di un curriculum degno di rispetto, in quanto ha costruito una carriera formidabile portando a casa una serie di successi.

Da quando si è messa alla prova nel reality dell’Isola dei famosi, l’edizione vinta da Vladimir Luxuria, ha avuto la possibilità di costruire un suo spazio televisivo contando sull’appoggio di personaggi pubblici di spicco tra cui Maria De Filippi.

Infatti grazie al programma Amici ha conosciuto Stefano De Martino, ovvero colui che ha reso padre di Santiago. Si sono lasciati per poi riprovarci più di una volta, ma nel momento in cui erano distanti lei ha avuto relazioni con altri uomini.

Quando si sono detti addio per la prima volta Belen è stata beccata in compagnia del campione di motociclismo Andrea Iannone. Dopo qualche anno l’ha lasciato per ridare una possibilità al padre del figlio, ma al secondo addio lei è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese. Dal loro amore è nato alla piccola Luna Marì. Adesso è felice tra le braccia del nuovo fidanzato e pare che andranno a vivere insieme senza i figli di lei. I fan ci sono chiesti che fine faranno.

Nuova vita per Belen Rodriguez senza Santiago e Luna Mari?

È ben risaputo che Belen e Stefano non hanno divorziato ancora, dal momento che tempo fa ascoltarono il consiglio del giudice. Quest’ultimo li invitò a riflettere, dunque tra una serie di impegni non sono riusciti a recarsi in tribunale. A maggior ragione si sono dati una possibilità più di una volta.

Adesso Belen fa con Elio Lorenzoni, secondo fonti attendibili pare che si conoscessero ancor prima dell’arrivo di Antonino nella sua vita. Imprenditore affascinante, ha conquistato il cuore della showgirl argentina al punto tale da fare il passo della convivenza. Nei loro piani non ci sono né Santiago né Luna Mari? Andiamo a scoprirlo.

“Vive col nuovo fidanzato, ma da sola”

Come riportato dall’influencer Deianira Marzano, Belen avrebbe lasciato Milano per trasferirsi a Brescia. I figli vivrebbero con i rispettivi padri. Ecco la segnalazione fatta qualche giorno fa da una sua follower.

Per ora non ci sono conferme su quanto riportato dall’influencer. Belen Rodriguez non ha replicato a una simile affermazione e fino a quando lo farà nessuno crederà a questa notizia. Ragion per cui non ci resta che attendere delle news.

