Nel cuore dei Monti Ernici c’è il borgo più pittoresco e affasciante del Lazio: qui sì che si respira aria buona

Il territorio laziale è noto per avere i borghi più belli d’Italia. Uno di questi si trovano nel cuore dei Monti Ernici. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Nel Lazio ci sono i seguenti borghi ricchi di storia e immersi nel verde: a Subiaco è stato costruito il primo monastero benedettino, Anagni ha un patrimonio culturale pazzesco, Castel Gandolfo è la residenza estiva del Papa.

Rocca di Papa, Castello di Tora che si affaccia sul Lago del Turano, Sermoneta che sorge nei pressi dei Monti Lepini, Vitorchiano, Nemi noto come il “borgo delle fragole”, Castel San Pietro Romano, Caprarola.

Ordigno sorge sui Monti Lucretini, Arpino è la città natale di Cicerone e Amatrice. Poi all’appello non manca quello che sorge sui Monti Ernici.

Ricco di storia, cultura, natura e buona cucina, non può non essere una tappa da visitare nel territorio laziale. Andiamo a scoprire di quale si tratta e perché è consigliabile visitarla almeno una volta nella vita.

Un nome dalle origini incerte

Il comune in questione si chiama in un modo che fa pensare che il nome abbia avuto origine dalla presenza nel territorio di gatti selvatici. Non a caso lo stemma raffigura un felino nel mentre beve dell’acqua di un torrente. Tuttavia esistono altre teorie che ruotano attorno all’origine del nome. Qualcuno azzarda nel dire che fa riferimento al primo comandante dell’antica colonia di Goti che risiedeva nella zona. Altri ancora supporto la tesi che derivi dal termine latino “Collins arduis”, ossia collina impervia.

Inoltre nel posto non mancano resti di antiche civiltà. Probabilmente le popolazioni si sono stanziate lì per via della presenza del fiume Cosa. Come se non bastasse in alcune grotte sono state trovate delle testimonianze di culti pagani. La fondazione del paese attuale risale forse intorno al sesto secolo con Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti. Successivamente c’è stato il fenomeno dell’incastellamento e ad oggi è possibile vedere mura e torri di quel periodo.

Un borgo immerso nella storia, nella natura con una buona cucina

Stiamo parlando del comune italiano Collepardo nella provincia di Frosinone nel Lazio. Ha circa 892 abitanti e sorge su un rilievo di Monti Ernici. Si possono visitare la Chiesa del Santissimo Salvatore, il monastero Certosa di Trisulti, il monastero di San Domenico, Il monastero di San Nicola e il Ponte dei Santi.

Tra le aree naturali ci sono le grotte di Collepardo, il Pozzo d’Antullo, una grande voragine carsica profonda circa 80 metri, e il giardino botanico Flora Ernica gestito dal WWF. Per quanto riguarda la buona cucina locale, si può andare nei seguenti ristoranti: Ristorante da Vittorio, Lo Scoiattolo da Anna, L’Aia del Pozzo.