Meteo Lazio, in questa data precisa ritorna l’inverno con forti piogge | Saranno giorni funesti: preparatevi

Purtroppo dopo giorni quasi primaverili, a breve tornerà il freddo che metterà a dura prova gli abitanti della capitale italiana. Andiamo a scoprire quali saranno i giorni funesti

La Caput Mundi del passato ancora oggi riscuote un grande successo per il patrimonio artistico e culturale che la caratterizza da sempre. Basta pensare che ogni anno, a prescindere dalle stagioni e dal meteo, tantissimi turisti visitano le bellezze storiche come il Colosseo, l’Anfiteatro costruito per volontà degli imperatori della dinastia dei Flavi.

Da non dimenticare i Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro, il Vittoriano, la Villa Borghese, la Piazza di Spagna, la fontana di Trevi e tante altre meraviglie possono essere menzionate. Non c’è da stupirsi se almeno una volta nella vita le persone si recano a Roma.

Poiché si tratta di una città che offre di tutto e di più, anche gli amanti della natura possono dedicarsi al trekking in aree lontane dal caos della modernità. Un esempio? Il parco del Treja, accessibile a tutte le ore senza pagare un ticket con zone destinate al pic nic.

Poi la presenza di borghi medievali permette di fare un tuffo nel passato passeggiando tra le strade ricche di storia. Una delle più belle è la cosiddetta città che muore, ovvero Bagnoregio. In questi giorni qualcuno avrà sicuramente prenotato un hotel per andare alla scoperta di tutto ciò, ma purtroppo dovranno fare i conti con il meteo. Le notizie non sono buone.

Occorrerà l’ombrello nei prossimi giorni

Nelle ultime settimane il clima ha permesso a tante persone in vari regioni italiane di fare qualche attività tipica dei mesi primaverili. Passeggiate, escursioni e giornate dedite al mare hanno rallegrato gli animi di chi ha goduto dei piaceri della tavola di Natale e Capodanno.

Per l’Epifania qualcuno ha pensato bene di fare un salto nella capitale senza tener conto che potrebbe tornare utile l’ombrello. Andiamo a scoprire in quali giorni arriverà la pioggia.

Ecco le cattive notizie del meteo. A Roma arriva la pioggia

Venerdì 5 gennaio 2024 ci sono verificate delle piogge a Viterbo, Roma e Rieti con temperature massime in pianura sui 14 – 16°C. Il giorno dell’Epifania sarà piovoso sulla maggior parte del territorio laziale con venti deboli nell’entroterra.

I giorni seguenti aumenterà la circolazione di aria fredda di estrazione artica. Per questo motivo che si trova in questi giorni nel Lazio dovrà tenere a portata di mano un ombrello, una sciarpa e un cappello per fronteggiare le avversità atmosferiche.