Ztl Roma, bruttissime notizie per i cittadini: quando si dovrà pagare per entrare in queste zone

Brutte notizie per i romani, delle zone ZTL costringeranno in tanti a pagare per entrare in determinate zone. Ecco l’elenco che le riporta una per una

Roma è una città ricca di un patrimonio artistico culturale privo di paragoni. Non a caso ogni anno, a prescindere dai mesi e dalle condizioni metereologiche, accoglie tantissimi turisti che si recano lì almeno una volta nella propria vita per ammirare le bellezze del posto.

Si può menzionare l’Anfiteatro Flavio, noto più come il Colosseo. Costruito durante l’Impero della dinastia dei Flavi, dal 69 al 96 d.C., ancora oggi può essere ammirato dagli amanti della storia. Da non dimenticare la Basilica di San Pietro e gli splendidi Musei Vaticani che lasciano a bocca aperta chiunque ci mette piede.

È consigliabile fare utilizzo dei mezzi pubblici che funzionano alla perfezione perché con l’auto ci potrebbero essere dei problemi per questione di traffico. Infatti, essendo una grande metropoli, accoglie tante persone e di conseguenza ci potrebbero essere degli imprevisti legati appunto alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Come se non bastasse in questi giorni sono state attivate delle zone ZTL e bisogna conoscerle una per una onde evitare di andare incontro a problemi spiacevoli, in primis le multe. Purtroppo più avanti si va e più aumentano in tutta l’Italia e Roma non fa eccezione.

Le zone che subiranno le limitazioni di transito sono quelle più note

La scelta di aumentare queste zone ha delle ripercussioni negative, dato che i cittadini si stanno lamentando. Quelli che hanno delle attività commerciali nelle zone interessate hanno spesso manifestato per contestare queste scelte di limitazione.

Ma quali sono le zone interessate alla limitazione del traffico e dovranno far pagare un biglietto per accedervi? La risposta non tarda ad arrivare.

Tutte le novità che riguardano la zona ZTL a fascia verde

Entro il 2005 a Roma verrà introdotto i biglietto da pagare per accedere a delle zone, proprio come sta accadendo da un po’ di tempo a Milano. Pare che per accedere nel cuore della città bisognerà pagare. Trastevere, Centro storico, San Lorenzo, Testaccio e tridente rientrano nell’elenco.

Inoltre a breve verrà introdotta la ZTL fascia verde, cioè un’aria dove non sarà possibile accedervi dal lunedì al sabato se non si ha un’auto elettrica, ibrida, a benzina Euro 5 o diesel Euro 6. Per ora nulla è ancora certo, ma una cosa è certa: si potenzierà l’efficacia dei mezzi pubblici che dovrà essere perfetta. D’altronde molte persone valuteranno l’idea di dedicarsi di più alle passeggiate