E’ il borgo più delizioso e senza tempo del Lazio: incastonato tra la pianura Pontina a due passi dai Monti Lepini

Uno dei borghi più belli in assoluto nel Lazio si trova tra la Pianura Pontina e a pochi passi dai Monti Lepini. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Il Lazio ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Gli amanti della cultura possono appagare la sete di conoscenza visitando le bellezze storiche del passato. Infatti una meta molto gettonata e il Colosseo.

Chi vuole entrare in stretto contatto con la natura può recarsi nei seguenti borghi: Castel Gandolfo, Caprarola, Subiaco, Amatrice, Sperlonga, Foglia, Percile, Pico e tanti altri ancora. Uno in particolare merita al 100% di essere visitato sia dai residenti che da chi è di passaggio.

Lo stemma è uno scudo d’oro e di azzurro ed è raffigurata un’aquila con le ali spiegate. L’11 febbraio 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il titolo onorifico di città.

Ha anche tanti monumenti e luoghi di interesse, soprattutto in ambito religioso, che vale la pena visitare. Da non dimenticare anche la buona cucina del posto. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un borgo medievale ricco di storia

Si tratta di un comune della provincia di Latina nel Lazio e ha 9.989 abitanti. Si estende tra l’Agro Pontino e i Monti Lepini e vanta di avere le cime più elevate, tra cui si possono menzionare in Monte Carbolino e Monte Furchia Vecchia. Si dice che in questa zona sia sorta l’Antica città Sulmo menzionata dal poeta Virgilio nella sua opera l’Eneide.

Qualcuno ha ipotizzato che in quelle terre fossero passati i Saraceni e ciò avrebbe spinto gli abitanti di Sulmo a trasferirsi nella zona odierna, il cui nome è stato scelto già nel XI secolo. Inoltre è rientrata tra i domini del Papa Alessandro VI e del nobile Rodrigo d’Aragona in passato. In questo luogo si conservano i dipinti del pittore del 500 Girolamo Siciolante e pare che sia passato di lì anche Leonardo da Vinci.

Un tuffo nel passato e la buona cucina locale

Il borgo medievale in questione non è altro che Sermoneta. Tra le architetture religiose da visitare abbiamo l’Abbazia di Valvisciolo, Chiesa di San Giuseppe, Chiesa di San Michele Arcangelo e Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tra i siti archeologici spiccano le necropoli arcaiche di Caracupa.

Per quanto riguarda la cucina locale è possibile assaporarla nel Ristorante Il Pomarancio, Trattoria da Elena, Il giardino del simposio, Trattoria Ghost, Ristorante Simposio al corso, Antico emporio, Ristorante Al Castello e tanti altri ancora. Si offrono specialità al tartufo, funghi e cacciagione di stagione soprattutto.