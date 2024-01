Questo borgo è conosciuto come “La vedetta del Tevere”: pochissimi abitanti ma è di una bellezza unica

Non tutti sanno che non molto distante da Roma c’è un piccolo borgo di origine preromana con una necropoli che risale al IV secolo. Andiamo a scoprire di quale si tratta e perché si chiama “La vedetta del Tevere”

Il Lazio è noto anche per permettere agli amanti della natura di entrare in contatto con il passato recandosi in angoli paradisiaci lontani da frastuono della grande metropoli.

Infatti è caratterizzata dalla presenza di borghi caratteristici, in quanto ognuno di essi ha un particolare per cui vale la pena visitare tutti senza esclusione.

Castel Gandolfo, Castel di Tora, Subiaco, Amatrice, Sperlonga, Torre Alfina, Canterano, Collalto Sabino, Caprarola, Bagnoregio e tanti altri ancora sono considerati più belli d’Italia.

Uno in particolare bisogna assolutamente visitare. Non solo gli amanti della storia, ma anche quelli della buona cucina non resteranno delusi.

“La vedetta del Tevere”: storia, natura e buona cucina

In base alle testimonianze del passato, in quel luogo sono stati trovati i resti di una necropoli. Nel 1241 è stato distrutto in seguito a un conflitto fra Roma e Viterbo, ma con la famiglia Orsini è stato restaurato. Ad oggi conta circa 3.892 abitanti.

Si dice che gli umbro-sabini e i Falisci siano stati i primi abitanti di quest’area. Avevano dei rapporti con Roma soprattutto per scambi commerciali. I loro prodotti erano vino e olio, ancora oggi molto richiesti. Non a caso la cucina locale è strepitosa. È possibile mangiare i piatti locali nell’Osteria romana la Foglietta, Voglio Trattoria Contemporanea, i Fogli acconciatori, Ristorante Casa del gusto. Molti avranno capito di quale borgo si sta parlando.

Il borgo con pochi abitanti, ma di una bellezza più unica che rara

Nel comune di Magliano Sabina in provincia di Rieti c’è il borgo di Foglia, uno dei più belli in assoluto in Italia. Qualcuno sostiene che il suo nome deriverebbe da Fauna, la moglie di Fauno, una divinità dell’Antica Roma. È collocata in una posizione strategica che permette di ammirare il fiume Tevere, il profilo del Monte Soratte, i monti Sabatini e Cimini. In poche parole bisogna farci un salto quando ci si trova di passaggio nella capitale italiana.

Al centro del borgo c’è Piazza Castello e da qui si diramano tante strade che la attraversano. Non molto distante c’è la Chiesa di Santa Maria Assunta, la quale rappresenta la parte finale del Palazzo Orsini. Secondo gli storici in passato era il luogo preferito della moglie dell’imperatore romano Diocleziano.