Borghi romani, se vuoi trascorrere un weekend immerso nel verde con vista sul lago scegli questo: è il più ambito

Tra i vari borghi romani uno è famoso per essere immerso nel verde e bagnato dalle acque di un lago con i resti di un’antica civiltà. Andiamo a scoprire qual è e dove si trova

Nei pressi di Roma si possono visitare innumerevoli borghi: Subiaco, Gaeta, Castel Gandolfo, Nemi, Ariccia, Calcata, Vitorchiano e tanti altri ancora.

Ognuno di essi ha delle caratteristiche uniche, in quanto affascinano chiunque, sia grandi che piccini. Uno di questi, per esempio, accontenta sia gli amanti della natura che della storia del passato.

Accoglie 19.145 abitanti ed è distante circa 32,7 km dalla capitale. Si affaccia su un lago che per estensione viene dopo il lago Trasimeno e il lago di Bolsena.

Non tutti sanno che Giulia Caminito ha reso questo posto come lo sfondo per le vicende dei personaggi del suo romanzo intitolato L’acqua del lago che non è mai dolce. Non avete ancora capito di quale si tratta? Perfetto, passiamo ai prossimi indizi.

Nel Lazio c’è un borgo con vista pazzesca su un lago

Il borgo in questione ha le sue origini nel periodo della Repubblica romana. Andando nello specifico, la patrizia Rutella Polla fece costruire una villa che aveva una forma ad angolo e probabilmente per questo motivo ha il suo nome. Si tratta di un’area immersa nel verde e nel corso del 500 è stata del tutto ricostruita.

Non a caso ancora oggi è possibile visitare delle case dell’epoca medievale. Infatti non mancano degli edifici religiosi e tra questi possiamo menzionare la Chiesa di San Francesco e quella della Madonna delle Grazie. Su Internet si possono leggere degli eventi che si terranno a marzo e ad agosto (rispettivamente il Broccoletti in Piazza e Sagra delle Pizzole. Ma di quale angolo paradisiaco stiamo parlando? Ecco la risposta.

Un borgo ricco di storia

Il borgo è quello di Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano. È collocato sui rilievi dei Monti Sabini e oltre offrire dei panorami pazzeschi ai turisti, ha anche dei luoghi da visitare come il Museo della Civiltà contadina. Ci sono anche il Torrione (opera di un certo Francesco di Giorgio Martini) che risale al XV secolo e in passato aveva uno scopo difensivo. Tuttavia a oggi è una località balneare frequentatissima soprattutto nei mesi di luglio e agosto.

Anguillara Sabazia ha anche la Sorgente Claudia per la sua acqua effervescente naturale che ha le sue origini nel periodo dell’antichità romana. Infine per gli appassionati di storia, all’interno del lago si trovano i resti di un villaggio neolitico. Una parte di essi sono stati recuperati, ma gli scavi subacquei sono tuttora in pieno svolgimento.