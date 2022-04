Natale di Roma, 2775° compleanno per ricordare la storia dell’Urbe e affrontare il futuro

Nella sala della Protomoteca il sindaco Gualtieri ha aperto la cerimonia celebrativa per l’anniversario dalla fondazione di Roma: “Celebrare il 2775esimo Natale di Roma, per la prima volta da sindaco, è per me un onore e insieme una grande responsabilità. Roma è la bellezza inestimabile e la grande storia, ma è anche la città da custodire e preservare e che merita di essere accompagnata nel futuro”.

Come ogni anno è stata presentata la medaglia celebrativa dedicata in quest’occasione alla grande scienziata Rita Levi Montalcini, creata dall’artista Silvia Petrassi e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e in sala era presente la nipote Piera Levi Montalcini. A seguire i premi legati alla tradizione culturale di Roma: il premio Cultori di Roma 2022 è stato consegnato al professor Ingo Herklotz, i premi per il Certamen Capitolinum e non poteva mancare la tradizionale e importante consegna del volume “La Strenna dei Romanisti 2022” nelle mani del Sindaco. Una raccolta di saggi inediti sulla storia, arte e tradizioni di Roma, per non dimenticare i suoi molteplici aspetti e poterli trasmettere alle generazioni future.

“Con orgoglio dal 2012 sosteniamo la pubblicazione della Strenna, affinché sia una prova tangibile dell’importanza di approfondire la conoscenza sulla nostra città – afferma Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group – e la presenza, alla giornata della celebrazione del compleanno di Roma, di studenti del liceo, ci fa comprendere come sia essenziale insegnare la nostra storia ai giovani, affinché possano amare e rispettare la loro città.”

I festeggiamenti si sono conclusi con il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale in piazza del Campidoglio, che ha coinvolto i numerosi cittadini e turisti.

