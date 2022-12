Natale 2022 Roma: accessi SPA al primo posto

Non la classica SPA con tisane, ma qualcosa di cool e super richiesto dall’upper target e non solo: una varietà di pacchetti che vorrete collezionare tutti per i vostri esclusivi gifts natalizi.

Profumi, colori, sfumature ed esperienze sensoriali all’insegna del lusso in un contesto unico e di grande impatto visivo, stiamo parlando della SPA del momento a Roma. È possibile in occasione delle feste natalizie accedere a dei pacchetti speciali ideati proprio per coloro che non vogliono perdere nessuna delle esperienze accessibili durante la propria pausa rilassante dal caos cittadino della Capitale.

Natale 2022 Roma Idea regalo: Pacchetto V SPA tra le mode del momento

Da un pubblico giovanissimo, ai più adulti, questa moda sta letteralmente impazzando sui social nelle stories e tra gli influencers: V SPA signed BF Wellness rappresenta ad oggi un luogo diverso rispetto alle SPA termali cui siamo abituati, un posto dove organizzare eventi e aperitivi di classe.

Per scoprire tutte le formule ideate da V SPA signed BF Wellness per rendere il vostro Natale2022 assolutamente chic e prezioso e per regalarvi un’esperienza di benessere totale e rigenerante vi invitiamo a visitare la pagina dedicata.

V SPA signed BF Wellness: una fuga intrigante e rigenerante

V-SPA è suddivisa in tre aree: percorso SPA e area realx, cabine massaggi, suite per rituali di coppia e palestra.

Nella zona umida ci sono piscina con 8 cascate cervicali, idromassaggi e getti d’acqua. Un’intrigante zona relax con tisane e infusi naturali. Un bagno turco con aromaterapia, una sauna, una biosauna, docce emozionali con aromaterapia.

Sette cabine massaggi e una suite per rituali di coppia ,sono i luoghi in cui vengono offerti i più avanzati trattamenti viso e corpo, esaltati da prodotti eccellenti e completamente naturali.

