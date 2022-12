Regalare tatuaggio a Natale? Ne parliamo con Marco Manzo

Stai cercando un’idea per un regalo di natale originale per un tuo caro, per il tuo fidanzato/fidanzata o anche per un tuo amico? Di seguito riportiamo una breve intervista ad uno dei tatuatori più conosciuti e influenti nel panorama nazionale ed internazionale: Marco Manzo.

Marco Manzo lavora a Roma, dove è presente il suo Tribal Tattoo Studio in zona Cassia, tappa obbligatoria per gli amanti dell’inchiostro su pelle a Roma e non solo. “In occasione delle feste natalizie riceviamo molte richieste per dediche, tatuaggi di famiglia e tatuaggi di coppia. Quando si decide di regalare un tatuaggio bisogna prestare particolare attenzione alla passione che la persona ha verso un tatuaggio e quanto questo sia desiderato io sconsiglio di regalarlo a qualcuno che non sia convinto. Dunque consiglio di accertarsi in primo luogo che sia un regalo realmente desiderato poiché ricordiamo che è molto difficile tornare sui propri passi in questo caso”.

Regalare tatuaggio a Natale: originale e moderno

“Ritengo sia un bellissimo regalo, perché a volte ci si dimentica di ciò che ci hanno regalato in passato, mentre in questo caso parliamo di qualcosa di indelebile che ci accompagnerà per sempre. Difficile dimenticare un regalo del genere perché vive sempre con noi e sarà indossato ogni giorno dalla persona che lo riceverà.

Spesso capita che gruppi di amiche o di amici, parliamo di un target non solo giovane, scelga di effettuare un micro-tattoo magari sul polso o sulla caviglia a testimonianza di uno speciale legame di gruppo e anche in questo caso, durante le feste natalizie riceviamo un grande numero di richieste.

Consigliamo in ogni caso di recarsi sempre e solo in centri garantiti ed autorizzati poiché quando si parla di tatuaggi e piercing, la sicurezza deve rappresentare una delle priorità assolute.

Di solito rilasciamo in caso di regali, un buono spendibile presso il Tribal Tattoo Studio in pieno dalla persona che regala, solitamente il progetto definitivo lo vediamo con il cliente, cosicché il destinatario potrà scegliere in autonomia cosa tatuarsi”.

