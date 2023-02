Il Gruppo FS (Ferrovie dello Stato Italiane) ha lanciato la nuova società FS Security che ha l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza sui treni e nelle stazioni, e rappresenta un potenziamento, nonché un anello di congiunzione, tra le strutture fino a ora attive di Protezione aziendale di Trenitalia e di Rfi, in un’ottica di lavoro sempre più sinergico e integrato.

Il progetto prevede diverse iniziative di prevenzione, monitoraggio, contrasto, sempre in stretta collaborazione con le forze di polizia e ci sono in programma, nell’arco del triennio 2023-2025, oltre 1000 nuove assunzioni, soprattutto giovani, ai quali si aggiungeranno accordi e collaborazioni con gli istituti di vigilanza privata.

Stazione ferroviaria di Roma Termini

Più tornelli e gate, meno furti in stazioni

L’ampliamento di gate e tornelli in alcune stazioni ha già portato, negli ultimi anni, a una importante riduzione del numero dei furti (-80%): il piano prevede quindi di estenderli anche in altri scali ferroviari da nord a sud d’Italia. Nelle stazioni ad alto flusso di viaggiatori ci saranno presidi di competenza regionale e sarà potenziato il personale operativo a partire dai grandi scali di Milano, Roma, Bologna, Venezia, Reggio Calabria e Palermo.

A Milano Rogoredo nascerà la Security Academy, dove potranno formarsi figure professionali specializzate in security aziendale, mentre a Roma Termini ci sarà la sede della Control Room nazionale: un presidio per il monitoraggio di tutte le stazioni attraverso gli impianti esistenti di videosorveglianza dotato di una sensoristica di sicurezza ad alta tecnologia.

Salvini: “2023 anno di svolta per la sicurezza nelle stazioni”

Il ministro delle Infrastutture e Trasporti, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa i risultati della survey, ha dichiarato: “penso che il 2023 sarà l’anno della svolta per la sicurezza nelle stazioni. Oggi partono bandi per le assunzioni di 1000 donne e uomini che garantiranno più sicurezza nei treni e nelle stazioni”.

L’AD di Trenitalia, Luigi Corradi, presentando i dati del sondaggio, ha aggiunto: “Mettere al centro la sicurezza è fondamentale, soprattutto in questo momento visto che quest’anno vogliamo tornare a livelli del 2019 e fare anche di più.” (Fla/ Dire)

