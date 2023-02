Milano, madre e figlio vivono su una panchina da mesi: lei appena operata per cancro

Storie di ordinaria ma surreale assenza dello Stato, stavolta da Milano.

Da quattro mesi Angela, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, dove ha lavorato per 16 anni, e suo figlio vivono su una panchina.

Si sono rivolti a “Pomeriggio Cinque”, trasmissione di attualità di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, per cercare aiuto: “Prima dormivamo in una macchina in provincia di Pavia. Adesso siamo qui e cerchiamo un posto dove lavarci spesso. A volte andiamo in qualche ospedale qua vicino, oppure al supermercato dove ci lasciano usare quei bagni. Altre volte sfruttiamo posti di fortuna” ha raccontato la donna in collegamento con la presentatrice in studio.

Milano, madre e figlio vivono su una panchina al gelo e senza servizi igienici

La signora Angela poche settimane fa è stata operata a causa di un tumore al fegato, ha spiegato come cerca di sopravvivere, tra la ricerca di cibo e quella di un riparo dal grande freddo che in questi giorni sta colpendo Milano: “Ci arrangiamo con qualche panino quando possiamo, cerchiamo di vivere con quello che possiamo, una signora ci ha regalato dei piumoni”. La signora Angela riceve un reddito di cittadinanza di circa trecento euro e attende la pensione di invalidità per la sua patologia, deve anche assumere le sue medicine per il tumore, non è accettabile che possa vivere per strada. La signora ha rivolto un appello al pubblico della D’urso supplicando di non essere separata dal figlio di 27 anni, malato di pericardite.

