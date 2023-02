Milleproroghe: per la ricetta elettronica occorrerà ancora un anno

Milleproroghe: un anno in più per le ricette elettroniche.

E’ quanto prevede un emendamento al decreto milleproroghe di M5s e approvato dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato. “La commissione – spiega la firmataria, Mariolina Castellone – ha inoltre messo agli atti la richiesta che la misura diventi strutturale”.

Ricette elettroniche, un anno per la piena digitalizzazione

Soddisfatto Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi).

“La ricetta elettronica ha impresso una notevole accelerazione al processo di digitalizzazione della dispensazione del farmaco. La scelta di prorogarne l’utilizzo fino a tutto il 2024 non può che vederci, dunque, pienamente favorevoli. La possibilità di ricevere la prescrizione medica via e-mail o su uno smartphone ha notevolmente semplificato l’accesso alle cure per i pazienti.

E se tutto questo è stato possibile lo si deve alla professionalità dei farmacisti che, con grande prontezza e capacità di adattamento anche sul fronte delle dotazioni tecnologiche, hanno reso possibile un cambiamento che scontata non era: la trasformazione di una e-mail o di un sms in una prestazione sanitaria”, conclude Mandelli.

© Riproduzione riservata