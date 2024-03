Monete rare, una sola di queste vale 11 milioni: l’Italia ne è piena | In casa di tuo nonno la trovi di sicuro

Possedete una di queste monete rare? Tenete alta l’attenzione, perché ci sono collezionisti disposti a pagarla ben 11 milioni!

In un mondo che si sta avviando sempre più inesorabilmente verso un’epoca sempre più massimamente modernizzata, quel che può essere considerato d’epoca o, per dirla in una maniera molto più In, vintage, fa e non poco la differenza. Collezionisti ed esperti in materia possono considerarlo come autentico oro liquido.

Inoltre non dimentichiamoci che i già citati collezionisti, ma per la verità non solo, possiedono spesso un legame molto stretto e speciale con il proprio passato. Poter bloccare il tempo sarebbe il sogno di tantissimi, ma purtroppo, almeno ad ora irrealizzabile. Quel che è possibile invece è, come si suol dire, recuperare dei pezzi del proprio passato.

Da quando c’è stata la conversione all’euro, come tentativo di un’Europa Unita, molte valute sono cadute in disuso, non solo in questo continente per la verità ma un po’ dappertutto. Sono quindi in tanti che amano anche solo l’idea di tenere tra le mani per pochi istanti vecchie banconote o monete.

Vecchie monete che valgono oggi molti soldi

Ciò è infatti in grado di riportarli metaforicamente parlando indietro nel tempo, anche solo per poco, ma quanto basta per poter riassaporare, anche per qualche breve istante, una boccata d’aria del passato. Ma quali sono queste monete che oggi possono valere un’autentica fortuna? Partiamo dal Dollaro Flowing Hair del 1794.

Si dice che sia stato il primo dollaro d’argento coniato dalla zecca statunitense e che possa valere la bellezza di ben 12 milioni di dollari, corrispettivo di 11 milioni di euro, nel 2022. Proseguiamo poi con Brasher Doubloon del 1787. Quest’ultimo pare sia stato venduto tra i 7,4 e i9,36 milioni di dollari.

Le ultime tre di valore inestimabile

Proseguiamo poi con il Fugio cent del 1787, che tuttavia non ha raggiunto il valore delle due monete precedenti ma che ha registrato ugualmente un prezzo decisamente alto, aggirandosi intorno a 10.000 dollari, se in buone condizioni. Il Dinaro d’oro omayyade del 723 è invece una moneta islamica apprezzatissima e ricercatissima il cui valore è su circa 4,3 milioni di euro.

In ultimo possiamo citare il Fiorino d’oro di Edoardo III del 1343, del quale sono trovati solamente tre esemplari che sono tutt’ora conservati in prestigiosi musei. Uno in particolare nel 2006 è stato venduto per 611.000 euro e che si stima valga oggi, udite udite, la bellezza di ben 6,8 milioni di dollari.