Tasse, sconti per 1,2 milioni di lavoratori: se vivi a Roma quest’anno risparmi più di 300 euro

Un grande risparmio a livello di tasse per gli abitanti della Città Capitolina. Se vivi a Roma godi della bellezza di ben 300€ risparmiati.

In un periodo come quello in cui stiamo vivendo ora come ora, dove la forte crisi e i perpetui rincari stanno ancora attraversando a spron battuto il nostro Paese, c’è ben poco di cui restare sereni. Un settore poi che è stato particolarmente colpito dall’innalzamento dei prezzi è quello alimentare, che sta parecchio a cuore ai consumatori di ogni età.

Tuttavia, ciò doverosamente premesso, c’è da dire che in questo momento, sentire parlare della possibilità di non pagare alcune imposte, fa decisamente piacere. Infatti le spese, sia tradizionali, e non parliamo di quelle al supermercato, che impreviste, che sono sovente veramente tante, non si fermano mai e poi mai.

Qualunque sia la nostra condizione economica, siamo tenuti ad onorarle, senza se e senza ma. In tale direzione bisogna dire che in effetti il Governo, sia passato che attuale, ha attuato diverse manovre per aiutare concretamente le famiglie e le persone più indigenti, al fine che riuscissero ad arrivare fine mese pagando tutte quante le spese.

Tasse, un bel taglio per chi abita a Roma

Parliamo dunque principalmente di Bonus e Super Bonus che hanno toccato tutti quanti i settori e che hanno subito anche, nel corso dei mesi, alcune variazioni. Alcuni sono stati riconfermati, mentre altri sono nuovi di zecca. Ed è per questo motivo che sono tutt’ora riconosciuti ai più. Oltre a ciò ci sono anche altre agevolazioni che sono da tenere da conto.

E ora ce ne sono alcune che permetteranno soprattutto ai romani di tirare il classico sospiro di sollievo. Parliamo di sconti a livello di tasse per la bellezza di 1,2 milioni di lavoratori. Dati e sondaggi alla mano, se si abita nella meravigliosa Capitale si possono risparmiare la bellezza di più di 300 euro.

Come funziona il tutto

Se ciò sarà possibile è perché, non da quest’anno, ma dall’anno prossimo, dunque dal 2025, la Regione Lazio azzera l’addizionale per i redditi, fino ai 28.000€. Inoltre ci sarà pure una detrazione fissa di 60 euro sempre per i redditi che superano i già nominati 28mila e che vanno fino ai 35mila.

Quest’aiuto è decisamente parecchio importante, pure se, come abbiamo già accennato, non avverrà a strettissimo giro. In ogni caso c’è da augurarsi che altre Regioni se la sentano di agire in tale maniera. Intanto tutto ciò è da vedersi come un qualche cosa di nettamente positivo e che aiuta i romani a guardare con un pizzico di serenità maggiore al futuro.