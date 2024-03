Debiti, altro che rottamazione: ora i piani del governo sono chiari | Non dovrai più pagarli

Debiti, solo a sentirli nominare ci fanno percepire i brividi. Niente rottamazione per loro. Non dovrai più pagarli.

Purtroppo con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, molte persone, soprattutto quello che hanno perso il lavoro e non ne riescono a trovare uno nuovo, sono sommerse dai debiti. Il problema è che una volta entrati in questo circolo vizioso è difficilissimo riuscire a spezzarlo.

Anche perché, diciamolo francamente, la crisi è davvero terribile e ci toglie il sonno la notte. E che dire dei rincari? Sono davvero pazzeschi e hanno toccato nel profondo tutti i settori, fra cui quello alimentare, che sta parecchio a cuore ai consumatori. Del resto è fondamentali potersi nutrire per sopravvivere. Ed è per questo motivo che ogni settimana dobbiamo effettuare la classica spesa al supermercato.

Ovviamente le spese sono anche di tutt’altro genere. Sono tantissime e affollano letteralmente le nostre vite, diventando fonte di una grande preoccupazione. Certo, il Governo, sia passato che attuale, ha indetto numerosi Bonus e Super Bonus, al fine dare una mano concreta agli italiani maggiormente in difficoltà. Non sempre sono stati sufficienti a tamponare la situazione, che è molto grave e non accenna a migliorare, neppure minimamente.

Debiti, nessune rottamazione, non dovrai proprio più pagarli

Tuttavia è necessario cercare sempre di pensare positivo. Tornando al tema dei debiti che deve sempre starci molto a cuore c’è una grande novità che ci renderà molto felci. Non si parla più di rottamazione vera e propria ma, udite udite, addirittura del fatto che si potrà non pagarli.

Ciò ha del pazzesco ma sta anche lasciando a bocca aperta i più, che sia in passato che in tempi più recenti, compiendo non pochi sacrifici, sono riusciti a pagarli fino all’ultimo centesimo. Fatto sta che, più passa il tempo più la crisi si fa sentire e le persone che sono tutt’ora indebitate sarebbero in una condizione di più grande difficoltà per pagare i debiti. Ecco dunque che il Governo ha pensato per loro ad una soluzione più rapida e indolore. Quella di non farglieli più pagare.

Che cosa potrà accadere, ma non a stretto giro

Tuttavia la grandissima novità non è prevista per l’anno vigente, ovvero il 2024, bensì per il 2025. Da allora le famose e temutissime cartelle esattoriali scadranno dopo 5 anni. Inoltre, e anche qui risiede la novità, si potranno rateizzare in ben 10 anni. Tuttavia è bene specificare fin da subito che non è ancora cosa certa al 100% ma sono un’interessantissima ipotesi al vaglio.

Dunque dovremo attendere le prossime settimane per sapere se sarà così o se tale proposta sarà spedita al mittente, o ancora se ci sarà qualche cosa di fattibile, in quanto detto, o se ci saranno informazioni ancora più interessanti. Nel frattempo non si può fare altro che incrociare le dita e tentare di pensare positivo.