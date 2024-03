Lavatrice, col trucco del cassetto avrai panni morbidi e splendenti al primo lavaggio: non potrai farne a meno

La lavatrice e l’incredibile trucco del cassetto. Panni al top al primo colpo.

Indubbiamente in ogni casa che si rispetti, oltre a un valido e capace frigo e un bel forno, non può mai e poi mai mancare una lavatrice. Certamente la azioneremo anche più volte al giorno, specie se facciamo parte di un nucleo familiare numeroso e se abbiamo anche figli piccoli a carico. Lo stesso discorso lo possiamo fare se siamo grandi sportivi, pratichiamo molto sport e andiamo in palestra.

Se poi vivono con noi animali domestici, come cani e gatti, dobbiamo lavare sovente coperte, lenzuola e plaid dove speso essi sostano. Tutto ciò è importante per la loro e la nostra salute. Inoltre, soprattutto durante le feste natalizie, siamo sommersi di tovaglie, tovaglioli e compagnia bella da rinfrescare, a seguito di corposi pranzi e cenoni.

Di certo anche a Pasqua e Pasquetta saremo molto impegnati a prendere per la gola i nostri cari, quindi insieme alla lavastoviglie azioneremo a gogo anche la lavatrice per il lavaggio, sempre delle tovaglie e via dicendo. Chiaramente questo elettrodomestico consuma sia parecchia acqua che energia elettrica. Dunque incide tantissimo sulle bollette, i cui costi pesano sulle nostre teste come una Spada di Damocle.

Lavatrice, lavaggio al top con il trucco del cassetto

Per questo motivo dobbiamo azionarlo solo quando è a pieno carico. Tuttavia ciò non vuol dire che dobbiamo sovraccaricarlo, altrimenti i capi non si laveranno bene e dovremo mettere in atto un nuovo lavaggio. Altra dritta è quella del conoscere le via fasce orarie e i giorni in cui costa meno il consumo sia di acqua che della corrente, a seconda del contratto che abbiamo sottoscritto.

In questa maniera potremo non rinunciare ai vari lavaggi e risparmiare parecchio. Tuttavia per agire in questo modo c’è anche un altro strumento che ci viene in aiuto. Ed è quello di utilizzare lavaggi veloci e che consumino meno sia energia che acqua. Il top in tal direzione è quello Bio. Inoltre, per avere lavaggi al top fin dal primo colpo, basta sapere a che cosa sono adibiti i cassetti della lavatrice.

La vera funzionalità di ciascun cassetto

Il primo è espressamente dedicato agli sbiancanti, ai candeggianti e ai prodotti del prelavaggio, Il secondo invece è quello ove dovremmo versare il detersivo sfuso. E il terzo sapete a che cosa serve? Per metterci l’ammorbidente, che è assolutamente fondamentale per ottenere capi morbidi e super profumati.

A livello di profumazione, soprattutto per lenzuola, federe e coperte, il top in assoluto è quello alla lavanda, dal momento che ha un effetto rilassante e un profumo assolutamente divino. In ogni caso non eccediamo mai con la quantità di questo prodotto e del detersivo, come anche per gli altri che usiamo per la lavatrice. Infatti ne basta poco per ottenere comunque risultati ottimali.