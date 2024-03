1500 euro regalati dallo Stato, li avranno in pochissimi: per richiederli devi fare solo così

Ci sono per te la bellezza di 1500 euro da parte dello Stato. Puoi averli senza problemi ma devi farne richiesta a stretto giro.

Parliamoci molto chiaramente, sentire parlare di soldi in arrivo con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, è da vedersi indubbiamente come una vera e propria manna dal cielo. Del resto la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E tra l’altro non accenna nemmeno minimamente, a voler diminuire. Perlomeno non a stretto giro.

I rincari sono stati e sono ancora oggi pazzeschi e anche qui le impennate sono pronte ad attenderci dietro l’angolo quando meno ce lo aspettiamo, così come le spese impreviste. Quest’ultime ci pensano poi sul capo come una sorta di spada di Damocle visto che si vanno ad aggiungere a quelle, già belle numerose, fisse e variabili.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita un po’ troppo. Se da un lato ci sono i giovani e i giovanissimi che si lamentano del fatto di non riuscire a trovarlo anche perché non avviene quasi mai il cosiddetto ricambio generazionale, visto che molti lavoratori non ne vogliono sapere di andare in pensione, quest’ultimi, dal canto loro, sostengono di fare questa scelta perché con il solo assegno pensionistico non riuscirebbero a campare.

1500 regalati dallo Stato, ecco come ottenerli

Non per nulla sono tantissimi i pensionati che sostengono di percepire somme troppo esigue. Ed è per questo che continuano a lavorare, diventando pensionati lavoratori. In tutto ciò non mancano nemmeno le truffe che scorrono perlopiù sul Web. Insomma, non c’è da starsene tranquilli e dormire pacifici la notte su comodi e soffici guanciali.

Ora però c’è una lieta novella che scalderà non poco i cuori, fortemente provati dagli italiani. Difatti il Governo ha deciso di stanziare 1500 euro per chi necessita di un aiuto che mai come in questo periodo è molto comune. Tuttavia per ottenerlo bisogna farne richiesta facendo un bel salto metaforico sul sito ufficiale dell‘INPS.

Bonus psicologico, come funziona l’aiuto

Stiamo parlando del chiacchieratissimo Bonus psicologico le cui richieste per ottenerle potranno essere inoltrate fino e non oltre il 31 maggio. In realtà 1500 euro è la cifra massima che si può ottenere. E qui entra ancora in gioco l’ISEE. Fino a un reddito annuo sotto i 15mila ne prende 1500 mentre per chi lo ha dai 15mila e non arriva ai 30mila sono 1000. Infine, chi lo possiede dai 30mila e non superiore ai 50mila otterrà 500 euro.

In ogni caso si parla sempre e comunque di 50 euro a seduta. Chiaramente ciò è da vedersi come una nuova mano tesa che il Governo ha deciso di tendere non solo alle famiglie ma proprio all‘individuo singolo che in questo momento si sente particolarmente fragile e bisognoso di un supporto esterno di un bravo professionista.