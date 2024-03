Bollette luce, la tariffa più conveniente la trovi solo così: risparmi centinaia di euro all’anno

Bolletta della luce, in questa maniera risparmi. Come trovare la tariffa top per te.

Lo sappiamo, ogni volta che ricevi una bolletta della luce ti si rizzano i capelli dritti e ritti in testa. Temporeggi un poco ma poi sai che dovrai necessariamente leggerla e soprattutto pagarla, senza se e senza ma. Ok, gli aumenti ci sono stati e sono stati super evidenti. Questo lo sai bene e non puoi negarlo.

Tuttavia, sei sicuro che tu non puoi fare davvero nulla per cercare di risparmiare almeno qualcosa nei costi? Cominciamo con il dire che se svolgi il chiacchieratissimo smart working è ovvio che i consumi siano più elevati rispetto a chi lavora fuori casa. Detto ciò sei certo di comportarti da bravo consumatore e soprattutto capace risparmiatore?

Per esempio la spegni la luce quando esci da una stanza? Eviti di accenderla se puoi sfruttare quella naturale che non solo è assolutamente gratis ma è anche un autentico toccasana per lo spirito? Stacchi dalle prese dalla corrente quegli strumenti e piccoli elettrodomestici che non usi? Hai forse il vizio di lasciare in stand by per ora il pc e la televisione?

Bolletta della luce, alla ricerca della tariffa più conveniente

Ecco, poniti queste domande e sappi che se cercherai di correggere il tiro maggiormente in questa direzione di certo qualcosa risparmierai in bolletta. Altre dritte sono quelle di accendere il forno sfruttando la modalità ventilata, così come di spegnerlo qualche minuto prima della cottura finale. Continuerà comunque a cuocere il cibo.

Occhio anche all’uso che fai della lavatrice e della lavastoviglie. Attivale solo a pieno carico e nel primo caso punta a programmi che consumino meno energia e acqua, come il Bio. Inoltre cerca di azionarle nelle fasce orarie ove i costi si abbassano. Ciò dipende dalla tariffa che tu hai scelto di pagare. Ora ti diciamo come puoi scegliere quella più conveniente per te.

Il metodo top per risparmiare

Cominciamo con il dire che soprattutto negli ultimi mesi siamo stati letteralmente bombardati da tantissime proposte. Ovviamente non tutte vanno bene per tutti. Inoltre c’è da dire che alcune sono più adatte magari a un’impresa piuttosto che a una famiglia. Detto ciò sappiate che dal 1 luglio inizierà ad avviarsi il processo di tutela graduale che durerà fino al 2027.

Arera vigilerà sui costi proposti dalle varie aziende, tutelando i consumatori, soprattutto quelli che sono maggiormente in difficoltà. Rimane comunque valido il consiglio di non fermarsi mai alla prima offerta ma di verificare sempre più di una, con i classici pro e contro. E solo dopo un’accurata riflessione prendere la propria decisione e firmare il tanto agognato contratto.