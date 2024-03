Casa da ristrutturare, se spendi meno di 60mila euro l’Europa ti multa: d’ora i poi potrai fare solo così

Casa da ristrutturare, se non spendi almeno 60mila euro rischi grosso. Super multa in arrivo.

Avere un tetto sopra la testa è indubbiamente uno dei bisogni primari di ogni essere umano. Purtroppo oggi con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira, nel nostro Paese, non è affatto scontato riuscirci. E anche quando abbiamo una casa poi è davvero dura mantenerla. Se siamo in affitto dobbiamo necessariamente pagare un canone.

E anche qui i costi in certi casi sono diventati assolutamente proibitivi. Ed è anche per questo motivo che il Governo ha pensato di dare una mano istituendo uno specifico Bonus che risulta, a conti fatti, ancora più vantaggioso per i giovani e i giovanissimi. Del resto sono loro che faticano maggiormente nella ricerca di un lavoro.

E poi c’è chi decide di acquistarla una dimora, una volta che ha trovato quella dei suoi sogni. Magari ha intenzione di crearsi una bella famiglia e reputa che sia quella la soluzione migliore da adottare. E per farlo decide di accendere un mutuo, pagando una bella cifra ogni mese, dopo averlo aperto in Banca.

Casa da ristrutturare, se spendi meno di 60mila euro sei in multa

Può anche succedere, una volta che si diventa proprietari, di voler compiere dei lavori soprattutto a livello di ristrutturazione. Ciò, a onor del vero, capita soprattutto quando si riceve in dono o in eredità un immobile di stampo un po’ vecchiotto e che necessita di un bel lavoro di restyling.

Ovviamente non sono lavori che costano poco. Anzi! Dunque se non si hanno a disposizione dei bei soldini e, come i suol dire, il gioco non vale la candela, bisogna pensarci molto bene prima di metterli in atto. Certo, il Governo ci sta dando un bel aiuto in tale direzione tramite Bonus e Super Bonus ma ora dobbiamo stare molto attenti a un aspetto. Se spendiamo meno di 60mila euro l’Unione Europea ci multa!

La super svalutazione che non ti aspetti

In realtà non si tratta di una sanzione vera e propria. E qui, lo sappiamo, inizierete a tirare il classico sospiro di sollievo. Ora però vi riveliamo che se spenderete per i vostri lavori di ristrutturazione effettuati per fare seguire alla casa, sia che vogliate tenerla per voi vivendoci o un domani venderla o metterla in affitto, una strada più green, essa sarà svalutata parecchio.

In che senso? Nel senso che nel vasto mercato immobiliare che è in crisi da tempo il suo valore scenderà notevolmente, soprattutto con il trascorrere inevitabile del tempo. Capite dunque bene che in caso di vendita poi potreste ricavare molti meno soldi di quelli che avreste previsto.