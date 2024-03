Bonus studente, enorme modifica in vista: ora spetta a quasi tutti | Sotto questo ISEE è tuo di diritto

Bonus studente, nuovi cambiamenti in arrivo. Spetterà di sicuro anche a te. Controlla subito il tuo ISEE.

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. O, per dirla in maniera alquanto più colorita, ” il callo”, al sentir continuamente nominare Bonus e Super Bonus. Del resto sia l’attuale che passato Governo ne ha indetti tanti al fine di tendere una mano nei confronti degli italiani e soprattutto delle famiglie maggiormente in difficoltà che sono, dati e sondaggi alla mano, sempre più numerosi/e.

Non per nulla la crisi è ancora fortissima anche nel nostro Paese. E la cosa più preoccupante e che ci toglie il sonno la notte è che non intende nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari? Sono stati e sono tuttora a dir poco spaventosi. Il lavoro poi latita. Insomma, la situazione non è di certo delle migliori.

Il consiglio più valido rimane sempre quello di risparmiare il più possibile, cercando comunque di vivere una vita più che dignitosa. Il che non è affatto facile soprattutto se si hanno dei figli a carico. Tuttavia per loro sono stati pensati diversi aiuti tra cui il Bonus studente. Tra l’altro ora grazie al sopraggiungimento di un’importante modifica la platea che potrà beneficiarne sarà ben più ampia.

Bonus studente, la platea si allarga, centra l’ISEE

Ovviamente parliamo di una notizia assai lieta che scalderà immediatamente i cuori di tantissimi italiani, stremati da tutte le spese che devono necessariamente pagare a fine mese. Cominciamo con il dire che, come praticamente quasi tutti i Bonus, non si riceve in automatico anche se si possiedono tutte le carte in regola per poterlo ottenere.

Ergo, bisogna farne espressa richiesta. Detto ciò bisogna avere a disposizione, per poterla fare, l’ISEE che è un documento che è diventato sempre più nell’ultimo periodo molto chiacchierato e persino contestato. Difatti c’è chi l’ha camuffato, abbassandolo persino, pur di ottenere vari aiuti. Ora per ottenere questo Bonus si dovrà rispettare un nuovo tetto.

Anche tu potrai beneficiarne, si alza il tetto

Come accennato giustamente poco fa, il numero di persone che potranno richiederlo e ottenerlo sarà ben più alto rispetto allo scorso anno. E se ciò è possibile è non solo perché sono stati stanziati dal Governo più soldini in tale direzione ma anche perché anche chi avrà un reddito annuo fino a 15mila euro potrà beneficiarne.

A questo punto mamme e papà potranno iniziare a esultare. In ogni caso non devono assolutamente perdere tempo e verificare se il loro ISEE è bello aggiornato, quindi avanzare la richiesta. Sottolineiamo poi, per dovere assoluto di cronaca, che il valore economico è di 150 euro che possono essere utilizzati per le gite scolastiche di uno studente per l’appunto.