Miriana Trevisan, arrivata a pesare 38kg: pelle e ossa | Irriconoscibile e non meritava una cosa simile

Miriana Trevisan, la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai arrivata a pesare 38 kg. Il suo agghiacciante racconto.

Sono parole che fanno male al cuore e ancor più all’anima quelle pronunciate in questi giorni dalla splendida Miriana Trevisan che è stata gradita ospite di Storie Italiane. Nel salotto della meravigliosa Eleonora Daniele l’ex vippona e showgirl si è raccontata senza filtri. Lei che abbiamo conosciuto quando era poco più che una bambina a Non è La Rai.

Successivamente si sono spalancate per lei le porte del vasto mondo dello Spettacolo. L’abbiamo vista anche occupare il ruolo di velina che è stato particolarmente apprezzato dai suoi fan e in tante altre trasmissioni come showgirl. Ha anche avuto l’onore di lavorare con il mitico e compianto Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In tempi ben più recenti l’abbiamo ammirata nella Casa Più Spiata d’Italia. La donna si è anche data alla scrittura, pubblicando un romanzo e storie per ragazzi. Inoltre si è avvicinata sempre più alla pittura che è qualcosa che la fa stare bene. Tuttavia il suo primo grande amore è stata la danza. Ed è stato anche in nome suo che ha compiuto degli errori.

Miriana Trevisan, l’ex ragazza di Non è la Rai ridotta pelle e ossa

Lei sognava da bambina e da ragazzina di farcela come ballerina e di avere tanto successo. Vedeva le ballerine famose, soprattutto le classiche etoile, magrissime ed eteree, danzare senza toccare il pavimento e quando lo facevano erano talmente leggere da non percepire il rumore dei loro piedi appoggiati sul terreno. Era questa la sua impressione.

E così lei, che si sentiva inadeguata e grassa in confronto a loro, soffriva terribilmente. Se non avesse ottenuto la loro fisicità non ce l’avrebbe mai e poi fatta a realizzare i suoi sogni di gloria. Era arrivata a pesare 38 kg, dunque pelle e ossa. Indossava maglioni e pantaloni pesanti anche se faceva caldo per sudare. Tuttavia un angelo l’ha salvata in tempo.

Mangiava solo un arancia ma un angelo l’ha salvata

A lezione di danza, il suo insegnante, vedendola fin troppo affaticata e indebolita, le ha chiesto di togliere il maglione. A quel punto ha notato la sua magrezza eccessiva e le ha detto che, finché non avesse ricominciato a mangiare, lui non l’avrebbe accettata nella scuola. E questa fu la sua salvezza. Da allora è arrivata la salita. Tuttavia lei non dimentica tuttora quel dramma vissuto quando aveva solo 14 anni.

“Mangiavo solo un’arancia al giorno”, ha svelato la Trevisan che ha anche voluto ringraziare pubblicamente e dal profondo del cuore il suo insegnante dicendo: ” Lo ringrazio per questo e chiedo a tutti gli insegnanti ed educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus”. Un virus che si chiama anoressia e che miete tuttora tantissime vittime, non solo fra le ragazze.

