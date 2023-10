Test della personalità, quale porta varcheresti per prima? La risposta ti svela chi sei veramente

Test della personalità, quale porta varcheresti per prima? La risposta non è da sottovalutare. Ti dirò chi sei davvero.

I test di personalità vanno davvero molto forte in Rete e in particolare sui Social che, si sa, soprattutto negli ultimissimi anni, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti. Anche molto riviste online e cartacee ne propongono per il semplice fatto che è un fatto ben noto che piacciano parecchio alle persone. Pure i giovani e giovanissimi li amano molto.

Ovviamente bisogna prenderli come un gioco e può dunque capitare che ci sia qualche piccolo margine di errore. Tuttavia se ciò capita è anche perché in alcuni casi non siamo completamente sinceri nel dare le risposte o la risposta singola. Ed è per questo motivo che sarebbe d'uopo affrontarli da soli in un momento di pace e di serenità. Bandita è pertanto la fretta.

Quello che poi vi proponiamo ora è decisamente bello, poetico e romantico nel senso più etimologico del termine. In base a ciò che risponderete, capirete, senza se e senza ma, chi siete per davvero nella vostra anima. Per scoprirlo non vi resta che rispondere dopo pochi istanti a questo semplice quesito: quale delle porte proposte varchereste per prima?

Test della personalità, la porta scelta ti dirò chi sei

Come potete notare in ogni caso avreste a che fare con luoghi molto belli e speciali. Potremmo definirli da cartolina o che in ogni caso non sfigurerebbero incorniciati e poi appesi nei nostri salotti o camere da letto. In tantissimi, osservandoli e rimanendone incantati, si respira un’aria di pace.

E già ciò è una gran cosa visto il momento tanto duro e delicato che si sta vivendo nel mondo sotto tantissimi punti di vista. Ora sorseggiate piano un bicchiere d’acqua liscia a temperatura ambiente, guardate le immagini per qualche istante e poi fate la vostra scelta. Per quale delle sei porte mostrate avete optato? E ora ecco a voi i vari responsi!

I vari responsi

Se avete scelto la prima significa che siete persone creative, fortemente indipendenti e che non amate affatto rimanere ferme. Non per nulla avete scelto il cosiddetto arco della libertà assoluta. Nel caso della seconda apertura invece avete deciso di varcare l’arco del buon ascoltatore. Dunque amate ascoltare ciò che vi è intorno a voi e siete fondamentalmente delle persone introverse e introspettive.

La terza porta rappresenta l’entusiasmo, ergo siete persone piene di vita e per l’appunto di entusiasmo che sa essere contagioso. La quarta apertura è strettamente legata all’imprevedibilità. Dunque da voi non si sa mai che cosa aspettarsi sia nel Bene sia nel Male. Se avete scelto il quinto arco siete super sensibili mentre nel caso del sesto significa che siete persone che amano il silenzio.

