Federica Panicucci incontenibile, l’annuncio improvviso nello studio di Canale 5: la famiglia si allarga

Federica Panicucci ha dato una splendida notizia ai telespettatori di Mattino 5 e con lei c’era il collega Francesco Vecchi. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Federica Panicucci e Francesco Vecchi ogni giorno durante il momento della colazione fanno compagnia ai fedeli telespettatori della Mediaset con il programma quotidiano Mattino 5.

Gli ascolti non deludono mai, chiaro segno che gli altri vertici della rete non hanno intenzione di mandare i conduttori a casa. Anche se in passato hanno avuto qualche diverbio, pare che ora tra i due ci sia un clima sereno. Avrà inciso senza dubbio la loro indole professionale.

Insieme affrontano argomenti di cronaca, spettacolo, gossip, attualità e lo fanno avvalendosi dell’aiuto di ospiti altamente qualificati. Vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 8.40.

Gli italiani li amano perché entrano in punta di piedi nelle case di tutti e trattano svariati temi proprio per soddisfare le esigenze di tutti. Qualche volta, però, fanno uno strappo alla regola dando notizie che non sono inserite nella scaletta della giornata. Di recente Federica Panicucci ha voluto prendere l’iniziativa a insaputa di tutti.

Federica Panicucci non lo nasconde più, Francesco Vecchi ne sa qualcosa

Durante la diretta Federica Panicucci ha dato una notizia che ha entusiasmato il pubblico e proprio in quel momento ha colto alla sprovvista il collega Francesco Vecchi.

Non a caso quest’ultimo non è riuscito a nascondere l’imbarazzo, ma il suo sorriso ha fatto intendere un qualcosa di bello. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Francesco Vecchi ha accolto lui nella sua vita

“Francesco, vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo”, ecco come ha esordito la Panicucci quando ha fatto il suo ingresso nello studio. A quel punto l’uomo ha deciso di fare una dichiarazione inerente alla sua vita privata in via eccezionale dato che è bene nota la sua riservatezza.

A un certo punto alle loro spalle sullo schermo è comparsa una foto che non ha lasciato più alcun dubbio: “È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”. La Panicucci non è riuscita a nascondere la sua gioia e così ha voluto condividere la notizia prima di dare inizio alla diretta. Sono state spese belle parole anche per la compagna Tina La Loggia, ovvero la caporedattrice del programma.

