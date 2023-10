Ma che fine ha fatto Armando Incarnato? Dopo mesi tutta la triste verità sulla scomparsa dal Trono over

I telespettatori di Uomini e Donne avranno notato l’assenza di Armando Incarnato. Di conseguenza in tanti si stanno chiedendo che fine ha fatto. Ecco la verità

Armando incarnato è stato sicuramente uno dei cavalieri più discussi delle ultime edizioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ha deciso anni fa di mettersi in gioco per trovare l'anima gemella e tra le varie pretendenti ha scelto di conoscere al di fuori dello studio Noel Formica.

Purtroppo le cose tra loro non sono andate bene e di conseguenza hanno preso strade diverse. Se lei non è più tornata nello studio, l’affascinante napoletano ha deciso di rimettersi in gioco e tra le varie donne a corteggiato prima Ursula Bennardo e poi Ida Platano.

La prima ha deciso di dare una seconda possibilità a Sossio Aruta e oggi sono diventati genitori della piccola Bianca. Ida, invece, ha accettato la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri, ma non sono mai arrivati sull’altare.

Per quanto riguarda le altre pretendenti ha sempre messo la parola fine dopo qualche uscita e per questo motivo gli opinionisti hanno sempre insinuato che il suo interesse era legato solo ed esclusivamente alle telecamere. Ora non c’è nel parterre maschile, ma per quale motivo? Andiamo subito a scoprirlo.

Armando incarnato, il protagonista indiscusso del Trono Over

Tina Cipollari aveva sempre ribadito che Armando era fidanzato con l’ex che svolge l’attività lavorativa presso uno dei negozi di lui. Nonostante tutto non sono mai arrivate delle segnalazioni, ragion per cui la padrona di casa non ha mai dato peso a queste accuse.

Spesso la discussione con Gianni Sperti è degenerata al punto tale che proprio la De Filippi è stata costretta a intervenire. A un certo punto si è limitato a commentare le dinamiche sentimentali altrui perché non è riuscito a trovare qualcuno in grado di fargli battere il cuore. Eppure donne bellissime si sono presentate per lui, ma non sono riuscite nel loro intento. Per che ora ha gettato la spugna? Come Riccardo avrà incontrato la dolce metà a telecamere spente? Ecco la verità.

Ecco perché l’ex cavaliere non è presente nello studio

Armando nel corso del tempo si è dedicato anche alla recitazione. Infatti ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram nel mentre seguiva il copione sul set televisivo. Secondo alcuni follower si sarebbe assentato per motivi di lavoro.

Altri sostengono che abbia deciso di prendersi una pausa, dato che le discussioni erano sempre dietro l’angolo. I più sognatori sperano che questa scelta dipende da questioni di cuore. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

