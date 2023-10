Milly Carlucci, perché indossa sempre gli occhiali scuri: la malattia le impedisce di fare cose che per tutti sono normalissime

Milly Carlucci, sapete per quale motivo la conduttrice indossa sempre occhiali scuri? La malattia che l’ha colpita.

Manca davvero poco, per non dire pochissimo, al fischio d’inizio della nuova stagione del programma danzereccio di punta di Rai 1. Stiamo ovviamente parlando di Ballando Con Le Stelle che da tanti anni ci fa compagnia. Lo show, che è anche tra i più storici tra quelli proposti dall’Azienda di Viale Mazzini, vede nuovamente al suo timone la splendida Milly Carlucci.

Lei è certamente molto amata dagli italiani non solo in nome della sua ragguardevole professionalità ma anche della sua bellezza e grande precisione. Ogni anno cerca di dare in pasto al suo pubblico uno show degno di nota, scegliendo con cura i concorrenti così come i vari ballerini per una notte.

Verso fine estate con dei video Social ha incominciato a rivelarci i nomi dei concorrenti che scenderanno a stretto giro in pista con i loro maestri. E ora che pure i ballerini in erba stanno condividendo su Instagram perlopiù momenti molto belli del dietro le quinte, anche la giuria è tornata a far palare di se.

Milly Carlucci, perché è costretta a indossare occhiali dalle lenti scure

Confermatissima la stessa che ammiriamo da diversi anni, dunque anche Selvaggia Lucarelli che fino a poche settimane fa sembrava in forse. Presentissimo poi accanto alla conduttrice l’amico e collega Paolo Belli che accoglie e intrattiene nella famosa sala delle stelle i concorrenti prima che scendano in pista.

E Milly? Lei è super carica e non vede l’ora di farci compagnia il sabato sera subito dopo il Tg1 con il quale ottiene sempre un bel collegamento. Fatto sta che ora una nuova curiosità aleggia sulla sua persona. Per quale motivo la professionista indossa praticamente quasi sempre un paio di occhiali dalle lenti scure? A quanto pare per via di una malattia rara che la perseguita.

La malattia che la perseguita

Si tratta della Protoporifiria Eritroietica che le impedisce di esporsi direttamente ai raggi solari. Si può manifestare anche con l’arrivo di macchie sulla pelle qualora i raggi la colpiscano. Lei dunque non può mai uscire di casa senza mettersi un buono strato di crema protettiva solare e in estate con indosso un cappello dalla tesa larga.

Fondamentali poi sono i famosi occhiali dalle lenti scure. Inoltre anche quando fa caldo non può uscire con pantaloni o abiti corti, né tanto meno con magliette e camicie senza maniche. Ciò è ovviamente difficile da mettere sempre in atto ma la conduttrice abruzzese ci ha ormai fatto l’abitudine

