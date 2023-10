Geppi Cucciari, che titolo di studio possiede? Lei sì che è colta: chi se l’aspettava

I fan dell’amatissima conduttrice Geppi Cucciari sono curiosi di sapere qual è il suo titolo di studio. La risposta vi stupirà!

Nata a Cagliari il 18 agosto 1973, all’anagrafe si chiama Maria Giuseppina Cucciari. È una comica, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice. Quando si è trasferita a Milano nel 2000 ha iniziato a frequentare un laboratorio teatrale e l’anno successivo è entrata a far parte del cast di Zelig.

Per anni ha fatto divertire il pubblico del programma televisivo condotto da Claudio Bisio, affiancato nel corso degli anni della donna bellissime, tra le quali ricordiamo Vanessa Incontrada e Michelle Hunziker. La sua indole ironica l’ha da sempre caratterizza e proprio per questo ha ottenuto tanti consensi.

Nel frattempo subito dopo è entrata a far parte del cast fisso del programma Pinocchio su Radio Deejay. Nel 2002 ha recitato a teatro proponendo il monologo Meglio tardi che mai e Maionese. Due anni dopo ha partecipato al programma comico di MTV Comedy Lab per collaborare con Raoul Bova nel film Attacco allo stato.

Nonostante i vari impegni ha trovato il tempo di dedicarsi al suo primo romanzo, intitolato Meglio donna che vale accompagnata, pubblicato nel 2006. Dopo tre anni è stato il turno dell’altro, Meglio un uomo oggi. Per lei è arrivata anche l’occasione della conduzione di Italia’s got talent in onda su canale 5 nel 2010 e Maria De Filippi l’ha voluta come giurata ad amici nel 2012. Tante altre attività professionali si possono leggere le sue vasto curriculum. Di conseguenza i fan si sono chiesti se ha avuto il tempo di portare a termine gli studi.

Geppi Cucciari, un curriculum degno di tutto rispetto

Chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo sa bene che è stata anche conduttrice de Le Iene, Un giorno fa pecora su Rai Radio 2, Splendida cornice e Le parole della settimana su Rai 3.

Prima di raggiungere il successo ampiamente meritato, si è dedicata alla pallacanestro in serie A2 fino a 26 anni. Inoltre è convolata a nozze con il giornalista Luca Bonaccorsi nel 2012, ma 4 anni dopo si sono separati. Per fortuna è riuscita a superare questo momento grazie al lavoro che ama tanto.

Un titolo di studio che vi lascerà a bocca aperta!

Geppi Cucciari ha intrapreso gli studi universitari a Cagliari, però poi è andata a Milano per realizzare il suo sogno. È entrata nel laboratorio teatrale Scantasole, ma è riuscita l’anno successivo a laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’argomento della sua tesi è stato inerente ha Diritto Internazionale Pubblico. Ulteriore dimostrazione che con tenacia e forzata di volontà ha portato a casa anche questa soddisfazione.

