Il Volo, lanciano il disperato appello: cascati del torbido trucco | La denuncia diventa pubblica

I giovani cantanti de Il Volo hanno fatto preoccupare i fan con una dichiarazione fatta di recente. Andiamo a scoprire cosa è successo

Tutti sono concordi nel dire che i tre ragazzi del gruppo musicale Il Volo siano dotati di un talento indiscusso, ragion per cui il successo ottenuto è più che meritato.

Ignazio Boschetto, Pietro Barone e Gianluca Ginoble sono stati i primi artisti italiani ad aver ottenuto un contratto con la Geffen e sono sempre in giro per il mondo con le varie tournée in America, Asia, Europa e Medio Oriente.

Hanno raggiunto l'apice della loro carriera vincendo il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore che poi hanno proposto lo stesso anno all'Eurovision Song Contest.

Durante le ospitate nei vari programmi televisivi hanno dimostrato di avere una bella personalità, in quanto non hanno perso l’umiltà anche se ormai sono dei cantanti affermati in ogni angolo del pianeta. Per questo motivo hanno lanciato un appello in varie lingue per far recepire subito il messaggio.

Un annuncio inaspettato de Il Volo

La loro carriera ha avuto inizio quando hanno partecipato a Ti lascio una canzone e non avevano ancora compiuto la maggiore età. Sono stati notati per la loro inestimabile bravura, così hanno collaborato con tanti produttori discografici, tra cui Michele Torpedine e Tony Renis.

In queste ore il trio ha voluto realizzare delle Instagram stories in varie lingue, affinché il messaggio possa arrivare ai fan di tutto il mondo. Il loro pensiero è stato quello di mettere in guardia da un pericolo nascosto dietro l’angolo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

“Diffidate da qualsiasi richiesta di contatto”

“Gianluca, Ignazio e Piero non partecipano in nessun modo a chat e non commentano sui social, né con profili de Il Bolo, né con i loro profili personali. Diffidate dai profili fake”. E ancora: “Attenzione. Gli unici profili ufficiali de Il volo sono quelli con la spunta blu o indicati sul nostro sito ufficiale ilvolomusic.com. Diffidate da qualsiasi richiesta di contatto dovesse arrivarvi da altri account”.

Leggendo il tutto, si può dedurre che sono stati segnalati dei profili falsi con il loro nome che probabilmente hanno come obiettivo raggirare coloro che navigano sul web. Ragion per cui è stata una priorità assoluta mettere in guardia chi li segue fin dai loro primi esordi nel mondo della musica sia italiana che internazionale.

