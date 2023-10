Daniele Liotti sostituito dal figlio: ora è lui il nuovo protagonista della tv | L’avete già visto in una serie famosissima

Non tutti sanno che Daniele Liotti ha un figlio che ha seguito le sue orme. Ecco chi è il giovanissimo attore e dove avremo modo di vederlo all’opera

Naso a Roma il 1° aprile 1971, Daniele Liotti si è dedicato alla recitazione al punto tale da lasciare la facoltà di Giurisprudenza all’Università. Nel 1995 ha esordito come attore nella serie televisiva Non parlo più per poi passare al cinema con la commedia Bidoni.

Ciò gli permette di lavorare sia al cinema che sui set televisivi e così nel suo curriculum ha inserito tante collaborazioni: Operazione Odissea, Giovanna la pazza, Streghe verso Nord, La vita come viene, Il fuggiasco, L'amore è la guerra, Il generale dei briganti e tante altre ancora.

Nel 2017 è stato uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi e allo stesso tempo è stato protagonista della fiction Un passo dal cielo della Rai sostituendo Terence Hill.

Di recente si sto parlando del figlio che ha deciso di seguire le sue orme e ora sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire dove metterà in pratica quanto appreso con uno studio meticoloso.

Il figlio di Daniele Liotti con un futuro professionale radioso

Per quanto riguarda la vita privata Daniele Liotti ha due fratelli che si dedicano al canto. Adesso è felicemente legato a Cristina D’Alberto Rosaspana, anche lei un’attrice (Un posto al sole e Carabinieri 5). Con il tempo si è affermata anche come modella, cosa del tutto prevedibile per via della sua indiscussa bellezza. Inoltre ha lavorato come ballerina in L’Eredità. Sono diventati nel 2018 genitori di Beatrice.

In realtà si tratta della seconda paternità dell’attore, dato che ha avuto in passato una relazione con una donna di nome Arianna e dal loro amore è nato il figlio Francesco nel 1998. Il ventenne da poco si è fatto conoscere dal pubblico per le sue doti di attore. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Francesco Liotti, il suo debutto ne La compagnia del cigno

Tutti sono concordi nel dire che Francesco somigli molto al padre. Andando nello specifico, lo sguardo e il fascino sono caratteristiche di famiglia. Per diventare un attore si è iscritto presso il Centro Studi Acting di Roma. È seguito dalla stessa agenzia del padre che gli ha permesso di avere una parte nella serie televisiva La compagnia del cigno.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più il ragazzo ha spiegato che non è stato facile accettare la separazione dei genitori: “Mi ha fatto molto soffrire e ha sicuramente influito sul mio carattere…Ha cercato di starmi più vicino possibile”.

