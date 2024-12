Minestra Tuscia, questa è la vera ricetta da preparare a Santo Stefano | Solo così non rinunci alla bontà: la bilancia è salva

Ti prepari ai lunghi e ricchi pasti natalizi? Non può mancare questa ricetta tra le cose da assaggiare

Le ricette natalizie sono il cuore delle celebrazioni di dicembre, rappresentando un momento di convivialità e condivisione. In Italia, le tradizioni culinarie legate al Natale variano profondamente da regione a regione, ma tutte hanno in comune l’attenzione ai dettagli e l’uso di ingredienti ricchi e saporiti.

I pranzi e le cene festive sono caratterizzati da antipasti abbondanti, primi piatti saporiti, secondi succulenti e, naturalmente, una grande varietà di dolci tradizionali.

Tra i piatti tipici, il cappone ripieno, i tortellini in brodo e il cotechino con lenticchie sono protagonisti in molte tavole. Tuttavia, la cucina natalizia cambia radicalmente da nord a sud: al nord prevalgono piatti a base di carne e paste ripiene, mentre al sud spiccano i piatti di pesce come il baccalà fritto o il capitone.

Anche i dolci giocano un ruolo fondamentale: il panettone e il pandoro sono i simboli per eccellenza, ma non mancano specialità regionali come i cartellate pugliesi, i roccocò campani e il buccellato siciliano.

Il pranzo di Santo Stefano

Nonostante il Natale sia il culmine delle festività, anche il giorno di Santo Stefano è celebrato con grande attenzione alla tavola. Questa ricorrenza offre spesso l’occasione per gustare piatti preparati con gli avanzi del giorno precedente o ricette più semplici ma comunque ricche di sapore.

Nelle regioni meridionali, ad esempio, molti optano per i manfredi con ricotta, un piatto di pasta condito con un sugo cremoso. Altri preferiscono zuppe e minestre calde, ideali per la stagione invernale.

Esiste un piatto particolarmente interessante per Santo Stefano, che si può preparare velocemente ed è davvero delizioso.

Mai più senza questo piatto

Si tratta della Minestra Tuscia, che unisce tradizione e genuinità. Secondo il sito cucchiaio.it, la minestra è preparata con ingredienti semplici e salutari, ovvero 60 g di semolino, 40 g di burro, 1 patata, 1 costa di sedano, 1 zucchina, 1 cipolla bianca media, 1 carota, 1 pomodoro, 6 foglie di basilico, 1 ciuffetto di prezzemolo, Grana Padano, sale.

Il procedimento è semplice. Preparate un trito con il sedano, il basilico e il prezzemolo. Grattugiate la patata, la zucchina e la carota. Spellate il pomodoro, eliminate i semi e tagliatelo a piccoli pezzi. In una casseruola, unite il trito, le verdure grattugiate e il pomodoro. Aggiungete un litro d’acqua e un pizzico di sale. Ponete sul fuoco e fate cuocere per circa 15 minuti. A questo punto, aggiungete il semolino a pioggia mescolando rapidamente per evitare grumi. Proseguite la cottura per altri 15 minuti. A fine cottura, togliete dal fuoco e insaporite la minestra con il burro. Servite la minestra calda in una zuppiera, accompagnandola con Grana Padano grattugiato da aggiungere a piacere.