Polpette, le hai sempre mangiate e non sapevi il RISCHIO che si cela | Per queste donne è un sollievo, la scienza conferma

Molti si chiedono se è possibile mangiare le polpette durante i mesi di gravidanza. Gli esperti sono d’accordo nel dare la stessa risposta. Andiamo a scoprire qual è.

Secondo quanto riportato sul sito inran.it c’è una domanda che affligge le donne in gravidanza: è possibile mangiare le polpette? Sicuramente sono invitanti e possono fare gola durante i nove mesi. Seguire una corretta alimentazione per una futura mamma è importante per salvaguardare la salute del piccolo.

Purtroppo bisogna fare delle rinunce. Per esempio si devono eliminare bevande come vino, birra e alcolici. Poi nei primi mesi di gravidanza è consigliabile evitare verdure crude, salumi freschi non stagionati, frutti di mare, uova poco cotte e tanto altro ancora.

Ovviamente il regime alimentare deve essere realizzato in base alla persona. Per questo motivo sarà fondamentale rivolgersi a un esperto per portare avanti una gravidanza nel migliore dei modi.

Una delle domande che assilla le donne incinte è la seguente: “È possibile mangiare le polpette?”. Un piatto tanto invitante al punto tale che è impossibile rinunciarci. A tal proposito la risposta è un anime.

Le polpette, un piatto tanto invitante quanto pericoloso?

Le polpette sono a base di carne (oppure di verdure e di pesce secondo alcune varianti della tradizionale ricetta) con aggiunta di spezie e aromi. Il tutto è impastato con tuorli d’uovo e pangrattato. Vengono serviti come secondo piatto, anche se qualcuno li utilizza per realizzare dei primi piatti.

Una ricetta che riscuote un grande successo è quella degli spaghetti con le polpette. Da non dimenticare la pasta al forno napoletana con uova sode sbriciolate, polpettine di carne fritte, salame a cubetti, ricotta, provola e parmigiano grattugiato. Una vera delizia, ragion per cui si può comprendere l’enorme sacrificio che si fa nel non mangiarle.

Ecco la risposta tanto richiesta da chi sta affrontando una gravidanza

Le donne incinte possono stare tranquille perché è possibile mangiare le polpette durante i mesi di gravidanza, ma con le giuste precauzioni. La carne deve essere assolutamente cotta perché se poco cotta o cruda può esporre a infezioni come la toxoplamosi e la listeriosi. Metodi di cottura efficaci sono la frittura e quella al forno e le temperature devono essere di almeno di 70 gradi. Una temperatura sufficiente per evitare di andare incontro a queste problematiche.

Le infezioni menzionate sono pericolose per la salute del bambino. Se si sottovaluta la situazione si può arrivare addirittura a un aborto spontaneo. La listeriosi, invece, causa febbre, nausea, diarrea e dolori muscolari. Il trattamento da fare prevede la somministrazione di una terapia antibiotica specifica, ma ciò potrebbe compromettere la crescita sana del piccolo in grembo.