Michelle Hunziker, il nipotino ha già una guardia del corpo: “guai a chi si avvicina” | Chi è la ‘bestia’

Di certo lei, la bellissima Michelle Hunziker, è una delle indiscusse regine del vasto mondo dello Spettacolo Italiano nonché del Piccolo Schermo. Showgirl sopraffina, va forte anche in Teatro. Inoltre, essendo una donna dalle mille risorse e che non ama starsene con le mani in mano, è pure una bravissima imprenditrice nel settore del Beauty.

Dulcis in fundo è pure richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Personaggio molto amato e in vista, è anche assai chiacchierata per la sua vita privata, alquanto turbolenta. Dopo la fine di due matrimoni, il primo in età giovanile con il mitico Eros, e il secondo con Tomaso Trussardi, ha vissuto una storia molto passionale con Giovanni Angiolini.

Con lui ha trascorso una tarda primavera e soprattutto un’estate 2022 decisamente bollente ma poi, una volta che lei è tornata a casa sua, a Milano, l’idillio era bello che finito. Lei si è poi dichiarata a spron battuto single e la scorsa primavera a Verissimo ha ribadito il concetto, sostenendo di voler pensare al lavoro, alle sue tre figlie e al suo nipotino Cesare.

Michelle Hunziker, il nipotino ha la guardia del corpo

Il bimbo è ancora piccino e frutto dell’amore della figlia primogenita Aurora, che di cognome fa Ramazzotti, e del suo storico compagno di vita Goffredo Cerza che è un papà molto attento e accorto per il suo cucciolo. Anche nonna Michelle è pazza di lui e non perde mai la ghiotta occasione di coccolarlo e di passare del tempo con lui.

Lui che ha vissuto la sua prima estate in compagnia dei suoi giovanissimi genitori, della sua nonna rock e delle zie, decisamente molto giovani, quali Sole e Celeste, che sono frutto dell’amore della Hunziker con l’affascinante imprenditore bergamasco. Ora però per la salute e la sicurezza di Cesare è stata presa a servizio una guardia del corpo per lui. La showgirl stessa ce l’ha mostrata.

Il dolcissimo Leone lo protegge

In realtà si tratta di un dolcissimo e tenerissimo scherzo. Nello scatto che Michelle ha prontamente caricato in una Storia del suo seguitissimo e super aggiornato Profilo Ufficiale Instagram possiamo ammirare il divino Leone che fa la guardia, posizionandosi davanti alla creatura con fare protettivo.

Ovviamente il gesto ha scaldato in men che non si dica il cuore dell’artista che ha voluto così immortalarlo e condividerlo con i suoi numerosissimi followers. Nelle ultime ore poi sempre sul suo Profilo ma come post ha donato al vasto popolo del Web una serie di scatti che la vedono protagonista insieme a Cesare che sono stati invasi da una marea di cuoricini palpitanti.

