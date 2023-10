Dottor Nowzaradan, avete capito chi è il figlio del protagonista di Vite a Limite? Lui sì che è più importante del padre

Il Dottor Nowzaradan del programma televisivo Vite al limite ha un figlio che non tutti conoscono, eppure è più importante di lui. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa nella vita

Il Dottor Younan Nowzaradan è un medico iraniano che si occupa di seguire persone che rischiano la vita per colpa dell’obesità. Specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, opera negli Stati Uniti d’America nella sua clinica ospedaliera ed è noto a noi italiani grazie al docu-reality Vite al limite.

Laureato in medicina nel 1970 all'Università di Teheran, adesso lavora a Houston ed è apparso in tv nel 2012 e allo stesso tempo ha pubblicato dei libri inerenti al docu-reality che hanno riscosso un buon successo.

Con il suo intervento tante persone hanno potuto riprendere in mano la propria vita. Nel percorso di guarigione il Dottore ha sempre coinvolto la figura dello psicologo perché a parer suo le cause dell’obesità si possono scoprire facendo un tuffo nel passato con i giusti mezzi.

Nonostante i vari impegni professionali, il Dottore riesce a dedicare del tempo anche alla famiglia. Secondo quanto riportato sul web, è stato sposato dal 1975 fino al 2002 con Dolores McRedmond e dalla loro unione sono nati tre figli. Uno di loro è addirittura più famoso del padre. Andiamo a scoprire chi dei tre si tratta.

Uno dei figli è addirittura più importante del Dottor Nowzaradan

Chi si rivolge a lui sa bene che non ha altre possibilità, ragion per cui bisogna rimboccarsi le maniche per tornare a svolgere le azioni più semplici della quotidianità. Qualcuno riesce nell’impresa mentre altri purtroppo falliscono.

Infatti nel corso degli anni tanti pazienti hanno ottenuto il loro obiettivo, ma 13 non hanno avuto la meglio sulla morte. Possiamo menzionare il texano Harry Foots. Un dispiacere indescrivibile per il Dottore, il quale sul set sa che può fare affidamento su uno dei figli. Tale presenza nel mondo del lavoro ha un suo perché.

Ecco chi lavora a stretto contatto con il padre

Jonathan è nato il 6 febbraio 1978 e Jennifer il 21 febbraio 1980 e l’ultima arrivata è stata Jessica il 1° maggio 1983. Sulle figlie è difficile ricavare delle informazioni, a differenza del figlio che lavora a stretto contatto con il padre nella clinica di Houston.

Andando nello specifico, lavora dietro le quinte perché non è altro che il regista e produttore della trasmissione. Durante un’intervista al The Austin Chronicle ha ho voluto lanciare un importante messaggio: “Le persone che pesano più di 300 kg pensano di essere l’unica persona sul pianeta così, ma ce ne sono milioni…Vogliamo che sappiano non solo che non sono soli, ma che ci sono medici che li aiuteranno. Non arrendetevi e non decidete semplicemente di morire“.

