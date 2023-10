Paolo Bonolis, lo storico collaboratore fatto fuori dopo 20 anni: è la fine di un’era

Paolo Bonolis ha detto addio a uno dei suoi collaboratori più fidati. La notizia ha colto tutti alla sprovvista. Ecco chi è e perché è andato via

Paolo Bonolis e Luca Laurenti rappresentano il duo più simpatico e amato del mondo dello spettacolo italiano. Da anni collaborano insieme e l'intesa professionale è più che evidente davanti alle telecamere.

Se da un lato c’è un Bonolis pignolo e sarcastico dall’altro c’è un Laurenti stralunato e goffo nel modo di parlare e nei panni di alcuni personaggi che interpreta. Al timone della conduzione di Avanti un altro hanno regalato tante risate al pubblico, ragion per cui continueranno su questa strada ancora per un po’ di tempo.

Non a caso la nuova edizione andrà in onda prossimamente, in quanto in questi giorni si stanno registrando le puntate. I fan non vedono l’ora di assistere alle vicende bizzarre che vengono proposte al centro dello studio. I due conduttori potranno fare affidamento sul cast d’eccezione con Miss Claudia fino ad arrivare alla Bonas.

Nonostante il palese entusiasmo, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare un’assenza rilevante all’interno del programma televisivo. Si tratta di uno dei volti celebri di Avanti un altro. Andiamo a scoprire cosa ha svelato Dagospia.

Dopo anni fatto fuori da Avanti un altro

L’ideatore e scrittore di Avanti un altro è anche un musicista italiano. Già ai tempi dell’Università iniziò a scrivere sigle per programmi televisivi per poi passare alla carriera di autore per la Rai e la Mediaset. Ha contribuito anche alla realizzazione di Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin e Il senso della vita.

La persona in questione non è altro che Marco Salvati, il quale prima appariva in ogni puntata. Chi ha fatto parte del pubblico nelle prime registrazioni ha notato che non è presente e nessuno ha spiegato il motivo. Di conseguenza le domande sono aumentate ora dopo ora. Qualcuno ha riferito che probabilmente dietro questa scelta ci potrebbe essere una donna.

“Esplode il caso Marco Salvati!”

Tirando le somme, Bonolis, Laurenti e Stefano Jurgens per il momento stanno facendo a meno di Marco Salvati e non è ancora chiaro il motivo. Secondo voci di corridoio sembra che Sonia Bruganelli sia coinvolta.

“Si racconta che avrebbe chiesto l’ex marito la testa del suo storico collaboratore. Sarà vero?”, ecco cosa si può leggere ancora sul sito di Dagospia. Tuttavia c’è sempre la speranza di rivederlo perché del resto i siparietti dei quattro risultavano così simpatici da indurre i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo.

