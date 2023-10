Nicholas Borgogni, ha mentito a tutti: lui è già un professionista | Ecco dove l’avete già visto

Secondo quanto trapela sul web, pare che il ballerino di Amici Nicholas Borgogni abbia mentito a tutti. Ecco una conferma che arriva dal suo profilo social

Anche quest'anno si è formata una classe di allievi dotati di talento sia nel ballo che nel canto. Ai provini si sono presentati in tanti, ma solo pochi sono riusciti a ottenere un banco. Eppure non è detta l'ultima parola perché qualcuno dall'esterno può giocare l'ultima carta della sfida immediata.

C’è chi riesce a entrare nella scuola e chi deve rientrare l’anno successivo. A prescindere da tutto una cosa è certa: non bisogna mai gettare la spugna e migliorare sempre più. Tuttavia i maestri non concordano su alcuni giovani e tra questi possiamo menzionare il ballerino Nicholas Borgogni.

Fortemente voluto da Raimondo Todaro, Alessandra Celentano non vede in lui un talento. Spesso sottolinea il fatto che da un punto di vista fisico non potrà mai rappresentare il ballerino perfetto. Proprio per questo motivo gli assegna delle coreografie per dare conferma delle sue parole.

Nicholas accetta sempre le sfide e si impegna costantemente nella sala prove con il suo fedele maestro. La curiosità ha portato dei fan del talent show a curiosare nel suo profilo Instagram e qualcosa non torna. Andiamo a scoprire il motivo.

Nicholas Borgogni ha mentito a Maria De Filippi?

Il ragazzo ha 22 anni e vive a Genova ed è alto 170 cm. Non si sa se è fidanzato o single. Le telespettatrici sostengono che sia uno dei giovani più affascinanti di quest’edizione.

Nicholas sotto certi aspetti ricorda l’ex ballerina Maddalena Svevi. Entrambi sono sempre stati criticati dalla Celentano e si sono formati professionalmente nella Naima Academy di Genova. C’è anche un altro dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta della stessa esperienza in un noto programma televisivo.

Il ballerino ha già un ottimo curriculum

Di recente ha ballato al World of Dance a Roma e ancor prima con Kledi Kadiu ha avuto modo di girare per l’Italia ed esibirsi sul palcoscenico di vari eventi. Inoltre ha fatto parte del cast Il Cavaliere Mascherato quest’anno (come testimoniano tanti scatti fatti nell’Auditorium Rai). Come se non bastasse ha danzato anche in alcuni videoclip musicali. Insomma nonostante la giovane età ha già un curriculum degno di tutto rispetto.

Per questo motivo in tanti si sono chiesti perché si sia messo in gioco nel talent show togliendo la possibilità ad altri di poter emergere in un mondo in cui lui è già affermato. Altri, invece, a questo punto non comprendono l’accanimento della Celentano in merito alle sue qualità di ballerino.

