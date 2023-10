Gigi D’Alessio, perché non ha voluto mai sposare Anna: “ce lo chiedeva anche nostro figlio ma lui…”

Gigi D’Alessio, a distanza di anni, emerge il motivo per il quale non ha mai sposato Anna Tatangelo.

Sono stati per tanti, tantissimi anni, una delle coppie più belle, innamorate e unite non solo dell’universo musicale ma anche del vasto mondo dello spettacolo italiano. Quando si sono conosciuti e messi insieme hanno fatto molto discutere e la loro unione fece scalpore. Lei era soltanto una ragazzina mentre lui era un uomo maturo, nonché sposato e padre di famiglia.

Lui era già una star mentre lei solo all’inizio del suo percorso. Eppure sono riusciti a dimostrare che quel sentimento che li legava era davvero forte e speciale. Hanno chiuso la bocca alle malelingue e sono diventati genitori di Andrea che oggi vive con la sua bellissima mamma della quale è molto geloso.

Il ragazzino ha molto sofferto quando la sua mamma e il suo papà si sono detti addio. La notizia della fine della loto unione ha rappresentato una doccia fredda per i loro estimatori che poi hanno visto soffrire tantissimo la cantante di Sora per questo motivo. Altro motivo di immenso dolore per lei è stata la dipartita da questo mondo della sua adorata mamma.

Gigi D’Alessio, la verità sul mancato matrimonio con la Tatangelo

Oggi Anna ha ritrovato il sorriso ed è di nuovo innamorata. Dopo Gigi ha avuto una storia con il giovane cantautore Livio Cori che non è durata un granché anche se pareva che i due volessero fare sul serio. Ora da mesi fa coppia fissa con il super modello Mattia Narducci con il quale non si nasconde più.

Lo ha anche presentato ad Andrea e lei è più radiosa che mai. Nel frattempo D’ Alessio è sempre più innamorato della sua Denise, mamma del suo quinto figlio, che di nome fa Francesco e che è ancora tanto piccino. Tuttavia, nonostante tra lui e la Tatangelo sia finita da un pezzo, ancora oggi in molti si chiedono per quale motivo non l’abbia mai sposata.

Lei voleva ma lui…

Lui, come abbiamo già giustamente inizialmente detto, è già stato sposato con Carmela Barbato con la quale ha messo al mondo ben tre figlio, oggi grandicelli. E forse non si sentiva pronto a ripetere il gran passo con Anna. Fatto sta che ad andare sull’argomento tempo fa a Verissimo è stata proprio lei.

“Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio”, ha spifferato la cantante facendo dunque chiaramente intendere che lei avrebbe voluto sposarlo ma che lui non ne voleva sapere. Non nega comunque di poterlo fare prima o poi con l’uomo giusto, visto che lo ha sempre sognato fin da bambina.

