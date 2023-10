Giuseppe Garibaldi, senza il minimo filtro schiaccia Beatrice | C’è però chi non ha gradito: “Da calabrese mi vergogno”

Sfogo incendiario per Giuseppe Garibaldi al termine della puntata del “Grande Fratello”: le bordate contro Beatrice esasperano il web.

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi la tensione è ormai alle stelle, soprattutto dopo il termine dell’ultimo prime time. Il giovane assistente scolastico aveva in precedenza sparato a zero sulla compagna durante un momento di sfogo con Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, arrivando a definirla una “giocatrice“, e insinuando per giunta: “Se ne fo**e dei figli“.

Il filmato era stato poi proposto da Alfonso Signorini nel corso della penultima diretta, e l’attrice ha palesemente accusato il colpo, annunciando in seguito l’intenzione di troncare in via definitiva il flirt con l’assistente scolastico.

Durante gli ultimi giorni Giuseppe Garibaldi ha ammesso la portata del proprio errore, e tentato di riallacciare i rapporti con Beatrice Luzzi. La volitiva 52enne, però, non ha concesso al concorrente il minimo spiraglio per una riappacificazione, e l’ha ribadito anche nel corso della puntata del 26 ottobre 2023. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Giuseppe Garibaldi è finito per la prima volta in nomination, a riprova che anche altri compagni di avventura non hanno digerito le sue stoccate crudeli a Beatrice Luzzi, ma il calabrese ha bypassato il malumore generalizzato nei suoi confronti. Anzi, al termine della puntata ha concentrato la sua ira solamente sull’attrice, e promesso una dura rappresaglia nei suoi confronti.

Giuseppe Garibaldi tuona contro Beatrice Luzzi

Dopo i saluti finali del prime time, Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare ad un pianto sconsolato, per poi minacciare una controffensiva con i fiocchi: “Lei è una giocatrice” – ha asserito – “Ha parlato male di tutti, non ha risparmiato nessuno qui dentro. Adesso vuole pure passare per la figura della santa…“. Il gieffino ha poi auspicato che gli autori del programma rintraccino finalmente la fantomatica clip in cui Beatrice Luzzi avrebbe flirtato apertamente con Alex Schwazer, video che la renderebbe facilmente attaccabile.

“Mi vergogno di lei, di tutte le cose che ha detto lei, e se adesso non mandano il video in cui parla con Alex – perché Alex è convinto – faccio il putiferio!“, ha aggiunto Garibaldi. Il collaboratore scolastico si è poi spinto oltre, ed ha rilanciato: “Se esco io, pago tutta l’Italia, tutta, ma tutta, per farle votare contro! E lo faccio, perché arrivo dove voglio io. Fuori da qui, arrivo dove voglio io!“. La reazione dei social, però, non ha tardato ad arrivare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

L’indignazione della rete

Numerosi utenti hanno espresso una ferma condanna per le ingerenze di Giuseppe Garibaldi, inclusi i suoi conterranei.

Ecco uno dei molti commenti in calce al video incriminato: “Ma no… Eri partito benissimo! Da calabrese ero contenta che ci fosse uno di noi simpatico e alla mano. Niente, mi sei sceso“. Un altro internauta ha sentenziato: “Da calabrese, mi vergogno“.

© Riproduzione riservata