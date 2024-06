Dieta dello zodiaco, se segui il tuo segno torni in forma per l’estate: -10kg assicurati in tempo per la prova costume

Dieta dello zodiaco, dimmi di che segno sei e ti dico cosa devi mangiare per stare bene e dimagrire. Risultati garantiti!

Ci siamo, ormai Maggio se ne sta andando e Giugno è dunque prontissimo ad accoglierci a braccia aperte. E con esso le scuole stanno per iniziare a chiudere pian piano. La stagione televisiva è quasi del tutto conclusa e in tantissimi stanno pensando concretamente alle loro vacanze. Alcuni invece sono impegnati nei classici lavori stagionali.

I più fortunati potranno trascorrere parecchio tempo al mare, al lago e in piscina. Ergo dovranno necessariamente mettersi in costume. E come ben sappiamo, legato ad esso, c’è la tanto temuta prova. Superarla non è affatto facile anche perché ora come ora abbiamo innanzi a noi esempi pazzeschi, per via pure dei filtri che molte persone usano in maniera spasmodica sui Social.

Fatto sta che se vogliamo sentirci a nostro agio in bikini sarebbe opportuno correre ai ripari con un po’di anticipo, evitando di stare un po’ troppo a poltrire e, al contrario, cercando di compiere più movimento oltre che attività sportiva. Fondamentale è poi idratarsi e seguire una dieta sana, varia. bilanciata e controllata. Quella dello zodiaco pare che sia il top in tale direzione.

Dieta dello zodiaco, dimmi di che segno sei e ti dico come dimagrire

A parlarne, come possiamo leggere su Vanity Fair, è l’astrologa Terry Alaimo. L’esperta sostiene che, al di là delle proprie caratteristiche fisiche, una persona non può seguire una dieta identica magari a un’altra che possiede una ben diversa indole caratteriale. Ricordiamoci infatti che il nostro modo di pensare e di agire influisce moltissimo sul nostro corpo.

Non per nulla la salute fisica e mentale vanno sovente a braccetto. E per rammentarcelo teniamo a mente il famoso detto: mens sana in corpore sano. E pertanto se ci muoviamo e facciamo sport a giovarne saranno entrambi. Al di là di ciò, siete curiosi di conoscere che cosa dovreste mangiare per dimagrire a seconda del vostro segno zodiacale?

A ciascuno la sua tipologia di dieta

In sostanza i segni di Terra, che sono i più determinati e ligi al dovere, non hanno sostanzialmente alcun problema a seguirne una bella tosta, ovviamente stilata da un valido professionista che li seguirà nel loro percorso. Il Toro però fatica un poco in tale direzione essendo assai goloso. Quelli di Acqua sono i più ribelli ma, percependo il bisogno di depurarsi, possono convincersi a seguire una nuova alimentazione.

Quelli di Aria non hanno alcuna paura quando si parla di rinunce anche a tavola. Inoltre sanno imporsi pure periodi di digiuno. Infine, quelli di Fuoco sono coloro che vogliono tutto e subito, non essendo dotati di grande pazienza. Loro optano dunque per sistemi dimagranti radicali e per tantissimo movimento nonché notevole allenamento.