Mi vuoi sposare? Marco Colizzi, regista del primo spot dedicato alle unioni gay, si sposa

“Sono un po’ emozionato, amore mi vuoi sposare?” Questa romantica proposta di matrimonio è andata in scena mercoledì pomeriggio, 12 luglio, a bordo piscina de “La foresta” a Rocca di Papa davanti a cento persone, tra amici e parenti. Marco Colizzi, noto fotografo romano, ha chiesto al suo compagno di vita, Damiano, di sposarsi dopo la consegna dell’anello. Una cerimonia emozionante che si è svolta in una delle ville più belle dei Castelli romani.

Chi è Marco Colizzi?

Negli anni, Marco Colizzi e il suo staff hanno raggiunto un successo molto importante nell’ambito della fotografia wedding, proprio perché scelto da molti personaggi dello spettacolo nel giorno del loro matrimonio; come Enrico Brignano, Siniša Mihajlović, Vincenzo Montella e altri ancora. Vincitore di innumerevoli premi come miglior fotografo Italiano nella categoria del Wedding Romantic, ha voluto dare un ulteriore valore alla propria esperienza scegliendo di diventare promotore e regista del primo spot pubblicitario legato alle unioni gay, nel 2016, per sensibilizzare l’opinione pubblica.

La proposta di matrimonio

Ecco come è andata. Tutti gli ospiti si presentano alle 17:15 presso “La foresta” a Rocca di Papa nel comune di Roma.

Arrivo di Damiano nella struttura ma che ancora non sa che riceverà la proposta di matrimonio

L’arrivo di Damiano nella struttura è avvenuto alle ore 18:00, lui crede di andare ad acconciare una sposa, in quanto occupandosi di Make-up è una delle attività con la quale è abituato a confrontarsi sempre.

Arrivato al cancello della location, una persona del personale lo attende per consegnargli un abito elegante per farlo cambiare in un’area del giardino predisposta. Questa persona dirà a Damiano di cambiarsi senza però anticipare nulla in merito al grande evento che lo vedrà partecipe per tutto il resto della giornata.

Una volta vestito Damiano salirà le scale che saranno contornate di tantissime foto che rappresentano la loro storia d’amore e che raccontano i nove anni di relazione con il suo compagno Marco. Mentre Damiano percorre le scale della lunga scalinata si azionerà un audio lettera in filodiffusione.

Al termine dell'audio Damiano dovrà percorrere il red carpet lungo circa 80 metri e che lo accompagnerà da Marco Colizzi e al termine della lettera Marco si presenterà rigorosamente in ginocchio visibilmente commosso, sotto un arco di fiori.

Subito dopo un dj si esibirà con la sua musica e quattro ballerini saranno posizionati nei quattro angoli rialzati della piscina.

L’evento si concluderà con uno spettacolo pirotecnico e il taglio della torta alle 23.00 in punto; mentre il dj proseguirà con l’intrattenimento fino a mezzanotte con lo scopo di far divertire gli ospiti presenti accorsi all’evento.

Cosa c’è sa sapere in merito alle unioni gay?

Oggi ci sono alcuni aspetti molto importanti da considerare e che vale la pena conoscere per quanto riguarda le unioni gay.

Leggi e riconoscimento

Purtroppo ancora c’è tanto da fare a livello legislativo e le leggi sul matrimonio gay variano da paese a paese. Alcune nazioni, come ad esempio Canada, Paesi Bassi, Belgio e Sud Africa, hanno riconosciuto il matrimonio gay a livello nazionale. In altri paesi, come gli Stati Uniti, il matrimonio gay è stato legalizzato a livello federale, ma alcune giurisdizioni possono ancora opporsi. Al contrario, addirittura in alcuni paesi il matrimonio gay è ancora vietato.

Diritti e benefici

Il matrimonio gay concede ai coniugi gli stessi diritti e benefici legali offerti ai coniugi eterosessuali. Questi possono includere il diritto di adottare, ereditare, diventare tutori legali, beneficiare di piani di assicurazione sanitaria coniugale e accesso ai benefici fiscali coniugali.

Critiche e opposizioni di pensiero

Il matrimonio gay ha suscitato per molti anni divisioni e contrasti ideologici in tutto il mondo. Alcuni gruppi religiosi e politici vedono il matrimonio come un’unione esclusivamente tra uomo e donna, basandosi su interpretazioni religiose o culturali tradizionali.

Accettazione e sostegno

Tuttavia, molti paesi e organizzazioni hanno espresso un sostegno sempre crescente per i matrimoni gay. Sono stati compiuti progressi significativi per l’ottenimento di pari diritti e opportunità alle coppie gay. A tal proposito possiamo dire che il matrimonio gay è diventato legale in molti paesi negli ultimi anni.

Benefici socio-culturali

I sostenitori del matrimonio gay sostengono che l’uguaglianza di fronte al matrimonio aiuta a promuovere l’accettazione e la tolleranza nelle società, riducendo la discriminazione e i pregiudizi basati sull’orientamento sessuale.

A questo punto è bene porre lo sguardo sui particolari relativi all’ideazione dello spot pubblicitario che è stato un grande contributo dal punto di vista culturale. L’obiettivo dello spot è stato quello di ridurre appunto i falsi pregiudizi che ruotano intorno alle unioni gay.

I lavori dello spot sono stati effettuati nel 2016 con la collaborazione dello studio dei fotografi Colizzi. In prima linea troviamo Marco Colizzi che è stato non solo il promotore di tutto questo lavoro ma tecnicamente il regista.

