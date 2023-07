E’ aperto al pubblico MagicSplash, il nuovo parco acquatico di MagicLand

MagicLand, la capitale del divertimento, raddoppia. Dal 14 luglio è aperto al pubblico MagicSplash, il nuovo parco acquatico che offre comfort, refrigerio e relax in un ambiente a tema caraibico unico ed esclusivo. È possibile accedere al nuovo parco acquatico sia da un accesso dedicato, dotato di un nuovo ampio parcheggio di oltre 400 posti auto, come anche dall’interno di MagicLand, acquistando un biglietto combinato.

MagicSplash conta da subito con elementi che lo rendono unico. Innanzitutto, occupa una enorme superficie di quasi 40.000 metri quadrati, l’equivalente di 7 campi da calcio, dove sono state piantumate oltre 16.000 piante tropicali tra cui 100 palme alte oltre 5 metri e poi banani, bambù, e tantissime altre piante esotiche.

MagicSplash vuol dire tanto spazio e comfort

Infatti al suo interno offre una vera e propria spiaggia – Playa del Sol – di quasi 10.000 metri quadrati che ha richiesto ben 5.000 tonnellate di sabbia (ci sono voluti 140 camion per trasportarla tutta). Ma non è una sabbia qualsiasi. Infatti è stata accuratamente selezionata per essere bianchissima e per non surriscaldarsi al sole. Quindi grande comfort a MagicSplash e niente scottature ai piedi neanche per quelli dei più piccoli. Questa grande spiaggia è stata equipaggiata con ombrelloni in paglia naturale e tanti comodi lettini. Anche in questo caso si è prestata grande attenzione al comfort: gli spazi tra un ombrellone e l’altro sono ampissimi (oltre 10 metri quadri), ben superiori a quelli normalmente disponibili negli stabilimenti balneari.

MagicSplash vuol dire divertimento

Innanzitutto grazie a Onda del Caribe, una piscina a onde di 2.000 metri quadri (l’equivalente di 5 campi da basket, la più grande del Centro Sud Italia) che genera incredibili onde che raggiungono oltre 1 metro e mezzo di altezza. Per i bambini c’è Tiki Bay, un playground acquatico con 6 scivoli, alto 12 metri (come un palazzo di 3 piani) all’interno di una piscina di quasi 1.000 metri quadrati con acqua alta solo 20 cm; c’è poi Laguna Tiburon, uno spray park per i più piccoli e anche Cala Tortuga, un altro gruppo di scivoli acquatici per tutta la famiglia.

MagicSplash vuol dire relax, wellness ed esclusività

Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax c’è Playa Paraiso, un’area a accesso riservato per coloro che vorranno affittare per un giorno una delle 6 Cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale, ognuna con una propria spiaggia privata e dotate di tutti i comfort come frigorifero con bibite a disposizione, divanetti, cassetta di sicurezza privata, lettini e teli mare. Due Cabanas sono anche dotate di vasca idromassaggio privata. Inoltre, per gli amanti del benessere e per chi cerca anche quiete e relax, a partire da fine luglio arriverà anche Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio e una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti e anche una spiaggia di sabbia riservata per un’esperienza piacevole e rilassante in un’oasi di pace! Per garantire maggiore privacy e relax, l’accesso a questa area sarà consentito solo ai maggiori di 16 anni.

MagicSplash vuol dire sicurezza e igiene

Per garantire la migliore esperienza possibile 35 tra bagnini e assistenti bagnanti vigilano sull’incolumità dei presenti. Per l’accesso alla piscina a onde i bambini di altezza inferiore ai 120 cm devono essere sempre accompagnati dai genitori e inoltre devono indossare un giubbotto salvagente messo a disposizione gratuitamente. All’interno di tutto il parco è anche vietato fumare, a eccezione che in una area adibita e segnalata. Per ultimo a MagicSplash non è consentito introdurre cibi e bevande che possono solo essere acquistati e consumati nelle aree stabilite.

MagicSplash vuol dire ristoro

Numerosa e vasta l’offerta di ristorazione che si sviluppa in vari chioschi che offrono hamburger, pizza, hot dog, insalate, panini, macedonie, granite, cremosi gelati dolci e snack, bibite fresche, gustosi cocktail e succhi di frutta. Sempre presenti menù vegetariani e per celiaci.

Calendario, orari di apertura e biglietti

MagicSplash sarà aperto tutti i giorni fino al 10 settembre con orario dalle 10 alle 19 e dalle 10 alle 18 in settembre. I biglietti possono essere acquistati alle biglietterie o su magicland.it dove sono offerti a partire da 14,90€ per l’intera giornata o da 9, 90€ per ingresso alle ore 14. Numerose le possibilità per combinare la visita a MagicSplash e a MagicLand: biglietto per entrambi i parchi valido, biglietto giornaliero MagicSplash e serale MagicLand, biglietto pomeridiano MagicSplash e serale MagicLand.

Numerose le cariche istituzionali che hanno voluto essere presenti al taglio del nastro. Qui di seguito le loro dichiarazioni: Guido Zucchi – Amministratore Delegato di MagicLand. <<MagicSplash, è da oggi una nuova e ineguagliabile destinazione per chi cerca refrigerio e relax durante i caldi mesi estivi. Per le sue particolarità lascerà a bocca aperta tutti coloro che verranno a visitarlo e che sicuramente diranno di aver trascorso una giornata ai Tropici. Inoltre, MagicSplash e MagicLand insieme costituiscono un polo del divertimento imperdibile e impareggiabile di tutto il Centro Sud Italia>>. Gaudenzio Bonaldo Gregori – Presidente e Amministratore Delegato di Pillarstone. <<MagicSplash ha richiesto un investimento complessivo di ben 15 milioni di euro che fanno parte di un ambizioso piano di investimenti, che hanno ormai superato i 30 milioni di euro complessivamente, iniziati nel 2019 dopo l’acquisizione di MagicLand da parte di Pillarstone Italy e che hanno permesso l’apertura dell’area Tonga, dell’area Old West, l’introduzione di tante nuove attrazioni. Ma il nostro piano di investimenti non finisce qui e già stiamo studiando nuovi investimenti, anche a breve termine che permetteranno di rinforzare ancora di più l’offerta di MagicLand e MagicSplash>>. Veronica Bernabei – Sindaco di Valmontone <<Sono stati mesi molto impegnativi, in cui si è lavorato in sinergia tra l’Amministrazione e il privato. Era importante, noi, supportare il progetto MagicSplash che rappresenta una realtà economica rilevante per Valmontone e per il territorio tutto. Da sindaco sono onorata di ospitare nella nostra città un polo turistico di questo livello, che genera un indotto molto rilevante in termini di posti di lavoro>>. Marika Rotondi – Consigliere Regionale Regione Lazio di Fratelli d’Italia – intervenendo in rappresentanza della Regione Lazio all’inaugurazione del parco acquatico “MagicSplash” il consigliere regionale di Fdi Marika Rotondi ha dichiarato: <<Desidero congratularmi anche a nome del Presidente della Regione Francesco Rocca, con tutti coloro che hanno contribuito, in tempi record, alla realizzazione di questa nuova realtà nel mondo della imprenditoria dell’intrattenimento. Un progetto che si caratterizza per diversi elementi di innovazione rispetto ad altre strutture dello stesso genere e che ha la peculiarità di abbinare alle novità delle attrazioni e dell’accoglienza, un ambiente naturale molto curato, ricco di piante ed essenze. Iniziative imprenditoriali come questa fanno da volano all’occupazione e risultano fondamentali per indirizzare e incrementare i flussi turistici verso il Lazio. Generano inoltre riflessi positivi sull’economia dell’indotto e rappresentano una concreta opportunità di rilancio del territorio. Obiettivi che sono tra le priorità della Regione Lazio>>.

Orari e apertura del parco: per maggiori informazioni sugli orari, i biglietti e gli eventi:

