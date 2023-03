Meteo Roma e Italia sabato 4 e domenica 5 marzo, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per il fine settimana di sabato 4 e domenica 5 marzo segnano una nazione divisa a metà con un Nord pervaso dal sole con poche e isolate nuvole mentre al sud piogge diffuse con possibili temporali anche di moderata intensità che sono destinate a lasciar posto al sole quasi ovunque nella domenica 5 marzo.

Meteo Roma e Italia, sabato 4 e domenica 5 marzo: la Capitale

Nelle giornate di sabato e domenica un bel sole splenderà sulla Capitale portando con sé temperature piacevolmente primaverili con massime che superano i 15° nelle prime ore del pomeriggio. La notte si registra un discreto calo della temperatura che scenderà fino a 3°C anche alle prime luci della mattina.

Il tempo in Italia, ancora qualche rovescio al Sud

Al Nord tempo cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutte le regioni, si segnalano delle nubi basse con nebbia a banchi nella Romagna, resteranno circoscritte alle prime ore del mattino. La domenica sera le nubi torneranno ad addensarsi soprattutto su Liguria e Triveneto. Temperature stabili intorno a 16°.

Al centro un residuo di nuvolosità permarrà nella mattinata di sabato 4 marzo soprattutto in Abruzzo, lasciando presto però il posto a sole e cielo sereno. Nel resto delle regioni centrali, poche e isolate nubi. Temperature stabili comprese tra 11 gradi e 16.

Persistono le piogge al sud nella giornata di sabato con rovesci sparsi dal Molise alla Sicilia, tempo incerto sulla Sardegna e in Campania. Meglio la domenica con ampie schiarite tranne che per le regioni di Sicilia e Calabria. Temperature in risalita con massime tra 11 e 16°.

