Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per le giornate di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 febbraio portano sulla nostra penisola maltempo e precipitazioni, anche a carattere nevoso. Previsti bruschi cali di temperatura; la Capitale in linea con l’andamento nazionale si prepara a tre giorni di pioggia. Vediamo nel dettaglio.

Meteo Roma e Italia, sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 febbraio: la Capitale

La giornata di sabato sarà all’insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale, anche per domenica 26 si prevede un tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle ore del pomeriggio quando si scatenerà qualche temporale. La prima debole schiarita sarà registrata nelle prime ore del pomeriggio di lunedì ma il cielo tornerà presto a farsi carico di pioggia.

Le temperature generali per il fine settimana si assestano a minime intorno ai 7° C mentre le massime non superano i 14 gradi.

Week end in Italia, tornano freddo e piogge sullo stivale

Arriva dalle regioni del Nord il fronte di freddo che investirà tutta Italia nelle prossime ore e per tutto il weekend scalzando l’anticiclone che sembrava portare con sé un primo accenno di primavera.

Le prime regioni a incontrare cielo molto nuvoloso e ribasso delle temperature saranno domani, sabato 25 febbraio Liguria, Emilia-Romagna, bassa Lombardia e Triveneto con piogge in serata, meglio al centro dove Toscana, Umbria e Marche saranno interessate da deboli piovaschi, male sul Lazio dove le piogge si affacceranno già dalla serata di sabato. Nuvoloso con rovesci in Sardegna con possibili temporali la sera; nubi sparse e schiarite sulle regioni peninsulari, con aumento della nuvolosità.

Domenica brusco calo delle temperature in tutta Italia, dove oltre la pioggia potrebbe nevicare anche a basse quote sulle regioni del nord. Secondo le previsioni si avvicina un ondata di grande freddo con temperature estremamente basse che da lunedì stanzieranno sulla nostra Italia per tutta le prossima settimana.

